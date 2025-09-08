“Por cuestión de que aceptamos a un socialista en Matignon”





Este iba a ser el Congreso de la Unidad. Estos 6 y 7 de septiembre, Bruno Retailleau, elegido en mayo al jefe de los republicanos con el 74.3 % de los votos, regresaron a la reunión tradicional de regreso a la escuela, cancelada el año pasado debido a la explosión del Partido después del Rallying of Eric Ciotti a Marine Le Pen, en junio de 2024. Pero cuál era el punto culminante del fondo del Ministro del Interior. Montado a las 3:10 p.m. En la escena del Centro Pyramid en Port-Marly (Yvelines), para cerrar estos dos días de reunión, el presidente de los republicanos, en traje pero sin corbata, tuvo que dedicar los primeros treinta minutos de su intervención a replicarlo con la designación de su infeliz rival para el liderazgo: Laurent Wauquiez.









Durante toda la semana, los diputados de la derecha republicana se escucharon una pequeña voz discordante. El jueves en BFMTV, Wauquiez dijo que no votaría automáticamente por un gobierno dirigido por un socialista, más que un primer ministro de la RN. Este domingo, en LCI, Wauquiez dijo que no daría una instrucción de votación a los miembros de su grupo en la Asamblea, muy dividido sobre el voto de confianza que François Bayrou afirma el lunes 8 de septiembre. “Es mitad y mitad, sobre”dijo, y agregó que por su parte votará “Sin entusiasmo” En apoyo del gobierno en el que los republicanos, además de Bruno Retailleau (Annie Ginevard, Sophie Primas, etc.). “No vamos a votar en contra de nosotros mismos”que gruñó un senador unos minutos antes del discurso de la cerca del Teraling.





“Realmente me gusta la música, pero no la cacofonía”





Este último inmediatamente afirmó que la orden reina dentro de su partido. “Sabes que realmente me gusta la música, la polifonía es buena, pero no la cacofonía.» » Encadenó al declarar: ” Nuestro movimiento, si no es un cuartel, no es una posada española “atrayendo el “¡Bien hecho! ¡Bien hecho!» » De 2.500 activistas calentados blancos por un aire acondicionado fallido. “Sabemos para quién es”soplando junto a nosotros un activista con un cráneo suave y una camisa blanca impecable.





Persiguiendo su diatriba en “Ingenieros del caos” Quien fomentiría la caída del gobierno al mismo tiempo que una inevitable crisis financiera, Bruno Retailleau se ha embarcado en un segundo desarrollo. “Regresamos al gobierno para bloquear el Mélenchonizado a la izquierda. Por lo tanto, cerró la puerta a cualquier participación en un gobierno cuyas llaves se confiarían a Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista. Hipótesis que parecía estar agitando los espíritus en el Elíseo este fin de semana, a menos que fuera una de estas pantallas de humo de las cuales Emmanuel Macron ha hecho una especialidad desde la disolución de junio de 2024.









“Bárbaros” y “Estado social”





En el proceso, Bruno Retailleau dio la bienvenida a los beneficios positivos de la participación de los ministros LR en el gobierno (Laurent Wauquiez se había negado a ir). Reinició homenaje a la decisión de Michel Barnier, presente en la primera fila, y bien ubicado para ganar la legislativa parcial en los 2mi Toresinaria de París -, haber aceptado a Matignon hace un año casi día de hoy. “Fue él quien se embarcó en esta aventura, dudamos en participar. Pero aunque estábamos amenazados con el borrado de los medios, ahora estamos en el corazón del debate. Una encuesta reciente acredita el derecho republicano del 13 % de las intenciones de votación, es 5 puntos más que un año”dio la bienvenida al ministro.





Dicho esto, reanudó el hilo inicial de su discurso, que resultó ser sin sorpresa. Debajo de una pantalla que se muestra en letras azules, el eslogan LR para este año escolar, “La Francia de la gente honesta”Retailleau se convirtió en el representante de una mayoría silenciosa que trabaja duro. Este “Correcto valiente” que tiene la intención de encarnar la inmigración y las hordas de la mano de “Bárbaros” Mal educado por los padres que se dieron por vencidos. También se levantó contra el “Estado social” Lo que representa, según él, cualquier programa de altura izquierda y la disminución mortal que se supone que debe defender. En el sonorómetro, el “HOUUUUUU” Protesta contra la izquierda y los rebeldes que lo prevalecen desde lejos contra aquellos, más tímidos, apuntando a Macron.