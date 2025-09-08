En esta tienda de comestibles, puede estar en el RSA y comer bien





Las sillas plegables y las alfombras de yoga se almacenaron en una esquina de la habitación, y las mesas, dispuestas en U. Anne-Marie, de 64 años, enfermera retirada, se activa. Tiene bolsas de kraft llenas de avellanas, lentes, azúcar, arroz o albaricoques secos, jugos de frutas, miel o incluso huevos. Verifique que funcione las escalas. Se acumulan más latas de lavandería, aceite de oliva y millas de pan de campo. Bienvenido a la tienda de comestibles efímeras instalada en el centro social del centro de Villeneuve-D’ascq (Norte, 62,000 habitantes). A las 2 p.m., el voluntario dará la bienvenida a los primeros llegados, que vinieron a llenar sus carros con estos productos ordenados unos días antes en línea o en la permanencia del centro. También, además, recuperará las compras, felices de poder beneficiarse aquí de productos orgánicos, en su mayoría locales, comprados a cortocircuito, bueno y … vendido a un precio muy bajo.





“Esta tienda de comestibles me permite tener acceso a productos orgánicos más baratosella explica. Pero no solo vengo por eso: aquí, sabes a quién le das tu dinero, que no es el caso en el supermercado. Y estoy menos tentado por las cabezas de góndola. »» Tres años que ella llena ain …