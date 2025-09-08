Israel cayó las giras de Gaza, el gobierno ucraniano bombardeó, Retailleau y Wauquiez desafía ... Cinco información para recordar desde el fin de semana





• Israel destruye tres vueltas de vivienda en Gaza





Una torre de día: viernes, sábado y domingo, después de las llamadas para evacuar, el ejército israelí bombardeó y destruyó tres viviendas en la ciudad de Gaza, utilizada por el movimiento terrorista de Hamas. El primer ministro israelí Benyamin Netanyahu anunció este domingo una extensión de operaciones militares en Gaza y sus alrededores, cuyo objetivo es tomar el control de la ciudad. Dijo que alrededor de 100,000 personas ya habían salido de Gaza-Ville, la más grande del territorio palestino. El ejército se ha intensificado en las últimas semanas sus bombardeos, así como sus operaciones en el suelo en la ciudad y sus alrededores. El sábado, el ejército pidió a la población que evacue al área declarada “Humanitario” Al-Mawassi, que ella dijo que incluye “Infraestructura humanitaria” Y se suministra de alimentos y medicamentos.





El jefe de la diplomacia israelí Gideon Sa’ar nuevamente ha amenazado a los países que se preparan para reconocer al estado palestino en la Asamblea General de las Naciones Unidas, más adelante en el mes. “Estados como Francia y el Reino Unido que han crecido a esta llamada gratitud cometieron un gran error”dijo en una conferencia de prensa este domingo. “Haría la paz aún más difícil de alcanzar”Y “Esto empujará a Israel a tomar también medidas unilaterales”advirtió, sin especificar cuáles.









• Casi 900 manifestantes propalestinos arrestados en Londres





La policía arrestó a 890 personas en Londres durante una demostración de apoyo al Grupo de Acción Palestina el sábado 6 de septiembre, lo que se suma a cientos de otras en el Reino Unido desde la prohibición muy criticada de esta organización. La policía había advertido que desafiaría a cualquiera que mostraría su apoyo explícito para este movimiento, clasificado como “Terrorista” Por el gobierno laborista a principios de julio después de los actos de vandalismo, en particular sobre la base de la Fuerza Aérea.









Pero varios cientos de personas desafiaron el riesgo el sábado desde el mediodía frente al parlamento británico, blandiendo letreros “Me opongo al genocidio. Apoyo la acción de Palestina”. En total, la policía metropolitana anunció el domingo que había arrestado a 890 personas: 857 por apoyo para una organización prohibida bajo legislación de terrorismo y 33 por otros delitos, incluidos 17 por violencia contra la policía.









• Kyiv bombardeó, arde el asiento del gobierno





La sede del gobierno en Kiev fue dañada durante la noche de sábado a domingo después de un ataque aéreo ruso de magnitud sin precedentes en Ucrania, que involucró 810 drones y 13 misiles. El ataque dejó al menos cinco personas muertas, incluidas dos en la capital. Varios edificios residenciales también han sido dañados.





“Por primera vez, el techo y los pisos superiores del asiento del gobierno han sido dañados debido a un ataque enemigo”dijo la primera ministra Ioulia Svyrydenko en Telegram. Según ella, ninguna víctima debe ser deplorada dentro del edificio. Los servicios de emergencia informaron a primera hora de la tarde que el incendio que había comenzado se extinguió.









• Wauquiez desafía a Retailleau antes del voto de confianza





El ministro del interior y presidente del partido Les Républicains, Bruno Retailleau, advirtió este domingo que era “De ningún modo” Que el derecho acepta el nombramiento de un primer ministro socialista en Matignon, al presentar sus condiciones para que LR se mantenga al gobierno si François Bayrou cayó el lunes. Durante su discurso de clausura en el fondo de los republicanos en el puerto de marco (Yvelines), tomó la opinión opuesta del presidente de los diputados LR Laurent Wauquiez, sentado en la primera fila, que había despedido unas horas antes “Censura automática” de un primer ministro socialista, dejando el “Libertad de voto” a su grupo.





Para leer, nuestro informe en el sitio:









• Un santo “milenario”





Es el primer santo de la Iglesia Católica en haber vivido en el siglo XXI: Carlo Acutis, un adolescente italiano interesado en Internet que murió en 2006, fue canonizado este domingo en el Vaticano por el Papa Leo XIV en presencia de decenas de miles de fieles. Al menos 80,000 personas según el Vaticano se reunieron en la plaza. Durante una misa solemne, el papa estadounidense dijo que la fórmula de santificación latina, en presencia de la familia de Carlo, de la cual su madre y su hermano, recibieron aplausos.









La canonización de Carlo acutis, arrastrada a la edad de 15 años por la leucemia de Lightning, se programó inicialmente para el 27 de abril, pero se pospuso debido a la muerte del Papa Francisco. Apodado “Cyber-Apostle” O “Geek de Dios” por su talento informático que aprovechó para hablar de Cristo, esto “Santo 2.0” Nacido en Londres en 1991 en una pequeña familia en ejercicio estaba habitada por la fe temprana y ardiente, hasta el punto de ir a misa todos los días.