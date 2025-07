"Populismo", Recordatorio del orden ... el paso de armas al gobierno sobre energías renovables en 4 actos

La base común lleva su nombre cada vez más mal. Y esto, incluso dentro de la frágil coalición del gobierno. De hecho, este jueves 3 de julio, los ministros y líderes del partido ya no se toman la molestia de ocultar sus desacuerdos, en este caso sobre temas ecológicos, y competir a plena luz del día, en el contexto de presidencial y debilitamiento de François Bayrou.





• Acto 1: Retaille castigan energías renovables





Todo comienza el miércoles por la noche. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, también presidente de los republicanos, firma un foro en “Le Figaro” donde suplica, en compañía de los vicepresidentes LR François-Xavier Bellamy y Julien Aubert, por los que “,” Un fortalecimiento de la flota nuclear Pero también para detener el “Subsidios públicos” Para el viento y los fotovoltaicos.









“Nuestra prioridad debe ser reconstruir una flota nuclear reconstruyendo la competencia industrial francesa, para evitar el efecto acantilado vinculado al envejecimiento de las centrales eléctricas actuales”dice Bruno Retailleau. El también cree que “El viento y los fotovoltaicos proporcionan una mezcla de energía francesa que es un intermitente costoso para manejar”. “Por lo tanto, no hay razón para continuar financiándolos con subsidios públicos”. Y agrega que vuelve a “Mantener objetivos ideológicos obsoletos”. La carga es pesada.





• Acto 2: Macronie enciende





Muy rápidamente, las reacciones se fusionaron. La misma noche, el jefe del Partido Presidencial del Renacimiento, Gabriel Attal, criticó a su colega en X (ex propietario) calificando sus palabras como “Histórico y científico (…) malinterpretable”.





Pero el ataque más frontal vendrá directamente de las filas del gobierno. En este caso, el Ministro de Transición Ecológica Agnès Pannier-Runacher que deplora por la noche “El populismo más básico”. “No importa el interés de los franceses siempre que vayamos a recuperar voces a la derecha y más allá y es irresponsable cuando uno afirma ser un estadista”ella truena, enhebrando las supuestas ambiciones Elíseas del Ministro del Interior.









Un pase de armas mientras se organizó un aperitivo el miércoles por la noche, con precisión destinado a aplanar las disensiones dentro de la base del gobierno común. Al mediodía, los ministros de la derecha y el centro aparecieron con una sonrisa en una foto familiar del gobierno en el Elíseo con Emmanuel Macron. Pero detrás de las hermosas imágenes, las divisiones permanecen animadas.





• Acto 3: Retailleau da una capa





Y no hay duda de que Bruno Retailleau para apaciguar las cosas, aún menos actuar de contrición. En medio de la tarde, en Livorno, respondió al Ministro de Transición Ecológica: “Si algunos descubren que el derecho está unido a la nuclear, ¡tuviste que despertarte antes!” »»reclama frente a las cámaras de BFM-TV. “Todos tienen sus propias convicciones”él persiste, explicando que ingresó al gobierno “Para evitar el caos” Pero por permanecer fiel a sus ideas.









• Acto 4: Macron intenta silbar el final del juego





Al final del día, el Jefe de Estado intentó actuar de autoridad al martillar que en términos de energía Francia ha “Necesito renovable” Para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. “No es una buena idea decir que no vamos a hacer renovables en nuestro país, que ya no invertiremos”dijo el jefe de estado durante un viaje a Roquefort-sur-Soulzon. “Tienes que hacer nuclear y renovable”agregó, pidiendo no “Todo caricatura” y “Salir de los lubrantes”.





Unas horas más tarde, fue un poco más lejos llamando “Cada ministro” tiene “Cuida el negocio por el que es nombrado”suplicando “Disciplinar el discurso” Dentro de un gobierno donde las diferencias se extienden regularmente. “Si comenzamos a tener ministros que se encargan de todo, ya no se llama gobierno”insistió en el jefe de estado al margen de un viaje a Aveyron.





Las diferencias también se extienden porque el primer ministro, François Bayrou, se debilita. En el más bajo de las encuestas, no solo siempre se ve privado de una mayoría en la Asamblea Nacional, sino que no se ha beneficiado de la neutralidad de los socialistas desde el fracaso del cónclave en las pensiones y ingresa a una zona delicada con la preparación del proyecto presupuestario 2026.