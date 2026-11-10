Polonia: un pistolero “fascinado por la extrema derecha” mata a seis transeúntes en la plaza principal de Cracovia

El autor de la masacre que dejó seis muertos y quince heridos el sábado 7 de noviembre en Cracovia, un joven polaco de 24 años gravemente herido por agentes de policía, falleció este lunes, anunció la policía. El hombre abrió fuego contra los transeúntes en el centro turístico de Cracovia, en el sur de Polonia, dejando seis personas muertas y una decena de heridos, entre ellos agentes de policía.

Identificado por los medios polacos por su nombre y la inicial de su apellido, Michal O. es sospechoso de haber causado un total de nueve muertes tras el descubrimiento de los cadáveres de sus padres y de su hermana, heridos de bala, en su casa, a dos horas en coche del lugar del tiroteo.

Vestido con uniforme militar, enmascarado y con casco, armado con un rifle semiautomático, abrió fuego desde su vehículo contra los transeúntes cerca de la plaza del mercado del casco antiguo de Varsovia, popular entre los turistas. Murieron seis personas, entre ellas un británico y una austriaca. Otras quince personas, entre ellas cinco extranjeros (británicos, portugueses, rusos, alemanes y austriacos), resultaron heridos.

Durante el tiroteo, la policía intervino a los pocos minutos. Se inició entonces una persecución entre el atacante, que conducía un Subaru negro, y un equipo de la policía local. En un cruce, el hombre chocó contra un vehículo parado. Salió de su coche e intercambió disparos con dos agentes de policía, hiriéndolos gravemente.

“Le informamos que el autor de los trágicos hechos falleció esta mañana en el hospital”indicado en

La policía dijo que el tirador era polaco, de 24 años, y que actuó solo. En su coche se encontraron más armas y una gran cantidad de municiones, dijo Katarzyna Cislo, de la policía de Cracovia, al canal de noticias TVN24. La fiscalía anunció el domingo que había abierto una investigación por actos de “personaje terrorista” y a esto se suma los homicidios de sus familiares.

Según el Ministro del Interior, Marcin Kierwinski, “Todo hace pensar que tenía opiniones muy, muy radicales (…) que le fascinaban las ideologías de extrema derecha. Aunque esto todavía habrá que comprobarlo”dijo. El Primer Ministro polaco visitó el lugar el sábado. “En Polonia no hemos vivido casos tan radicales de terrorismo, porque así deberíamos llamar este atroz ataque contra la vida de la gente aquí en Cracovia”declaró durante una conferencia de prensa. Polonia observará dos días de luto nacional el domingo y el lunes.

Como él, el Presidente de la República, Karol Nawrocki, anunció que iría allí y expresó su “tremenda preocupación”. Declaró en X que estaba “en contacto con las autoridades competentes” y el estaba esperando “una explicación completa de las circunstancias de estos dramáticos acontecimientos”. “La seguridad de los polacos es la máxima prioridad”añadió.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su “choque” y su “emoción”. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la jefa de gobierno italiana Giorgia Meloni y el canciller alemán Friedrich Merz también publicaron mensajes de apoyo en Varsovia. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, deploró una “tragedia”haciendo hincapié en “repercusiones” de este evento “Se sentirá mucho más allá de las fronteras de Polonia”.

Los tiroteos fatales son raros en este país de Europa del Este de 38 millones de habitantes, miembro de la UE y la OTAN. Pero el país estaba en alerta máxima después de una serie de ataques con cuchillo en octubre, que Tusk denunció como parte de una “culto a la violencia” impulsado por las redes sociales.

Varsovia, firme aliado de Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, ha advertido repetidamente sobre el sabotaje ruso y la guerra híbrida en suelo polaco, acusaciones que Moscú rechaza.