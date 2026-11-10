Jensen Huang, CEO de Nvidia, atrapado en un escándalo de adulterio y espionaje: te explicamos el asunto

Un jefe tecnológico estadounidense que tiene una aventura con una mujer sospechosa de ser una espía china: el escenario no haría sonrojar a Hollywood, pero es efectivamente la increíble historia que se desarrolla desde hace varios días en torno a Jensen Huang, director general de la empresa estadounidense Nvidia, que produce chips electrónicos esenciales para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. A pocos días de una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, mientras el sector de la IA cae en bolsa tras las elecciones de mitad de mandato, la historia revelada por el “New York Times”, en una investigación a finales de octubre de 2026, tiene todos los ingredientes de un escándalo. Por su parte, China niega cualquier espionaje.

Jensen Huang es uno de los magnates tecnológicos de Estados Unidos. Fundó Nvidia en 1993 y la empresa ha experimentado una explosión meteórica en los últimos años gracias al éxito de sus chips, llamados tarjetas gráficas o GPU (Graphics Processing Unit), considerados esenciales para el desarrollo de la IA generativa.

En octubre de 2025, Nvidia alcanzó el umbral de capitalización de mercado de 5 billones de dólares: es la segunda empresa mundial por capitalización de mercado, justo detrás de Apple. Según Forbes, la riqueza de Jensen Huang se estima en 154 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el octavo más rico del mundo.

Según el “New York Times”, la inteligencia estadounidense sospecha que Alice Huang (sin relación con Jensen Huang) opera como agente espía para Beijing. Apuntaría específicamente al jefe de Nvidia, durante al menos un año. A partir de 2024, los dos protagonistas han sido vistos juntos varias veces. En una foto tomada durante una fiesta tecnológica de ese año y publicada en LinkedIn, podemos ver al jefe con la icónica chaqueta de cuero negra sentado junto a una mujer vestida de rosa, cabello largo y joyas brillantes, que se cree que es Alice. Según la fuente del “New York Times”, Donald Trump y otros funcionarios estadounidenses habrían sido advertidos de la situación, sin informar al jefe de Nvidia.

Al año siguiente, los dos asistieron a una cena ofrecida por Jensen Huang en un restaurante chino en Taipei al margen de Computex, la convención tecnológica más grande de Taiwán. Los periodistas que estaban afuera tomaron imágenes a través de las ventanas y puertas de vidrio del establecimiento donde podemos ver a Jensen Huang, con una camiseta negra y jeans, así como a una mujer con un traje rosa que nuevamente parece ser Alice Huang.

Según fuentes citadas por el “New York Times”, China espió a Nvidia con el objetivo de “ obtenga más información sobre los chips de IA estadounidenses » e influir en la empresa para que“pone a disposición de China sus chips más avanzados”. Según el periódico, el gobierno estadounidense sospecha que Megaspeed ha introducido ilegalmente chips Nvidia en China desde 2024. “La historia del supuesto espía chino es una difamación y calumnia infundadas”. Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, se defendió el lunes 9 de noviembre.

Como contexto, Washington ha restringido la exportación de los chips más avanzados de Nvidia a China desde 2022. Para justificar esto, Estados Unidos cita la seguridad nacional pero también la competencia, así como la carrera por la innovación tecnológica que se libra entre China y Estados Unidos. Además del peso de su empresa, Jensen Huang es cercano a Donald Trump y a uno de sus asesores en temas tecnológicos.

Ante el consejo de administración y luego en una carta dirigida a todos sus empleados, Jensen Huang admitió haber mantenido una relación íntima con Alice Huang. La junta directiva anunció la apertura de una investigación interna, “Asistido por abogados externos independientes”. En su comunicado de prensa, especifica que no ha “No hay motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos”pero asegura que la investigación “Examinará toda la información disponible”. “Apoyo la investigación y cooperaré plenamente”. Jensen Huang prometió en su memorando.

Según el New York Timeslos líderes republicanos de tres comités de la Cámara de Representantes solicitaron que Jensen Huang compareciera el 18 de noviembre a puerta cerrada, para discutir sus intercambios con Alice Huang y las políticas de seguridad de la empresa contra el espionaje.

El escándalo corre el riesgo de hacer perder algunas plumas al gigante estadounidense Nvidia. Cuando la Bolsa de Nueva York abrió el lunes 9 de noviembre, las acciones de la empresa cayeron. La segunda mayor capitalización del mundo perdió un 8,74% hasta 170,33 dólares, es decir, unos 300.000 millones de dólares de valoración de mercado se esfumaron. Tras la ola azul de las elecciones intermedias, el sector de la IA ha sufrido otro duro golpe.