“Contra la izquierda loca”, Trump quiere nombrar portavoz de la Casa Blanca al jefe de la federación de MMA

Todavía no hay señales de apaciguamiento en la Casa Blanca: después de anunciar el viernes el nombramiento de Stephen Miller, representante de la extrema derecha, como jefe de gabinete, Donald Trump ofreció el sábado el puesto de portavoz a Dana White, uno de sus amigos más cercanos que dirige la UFC, la principal organización mundial de artes marciales mixtas (MMA). Unos días después de su derrota en las “midterms”, las elecciones de mitad de período, el presidente republicano confirma así que no tiene intención de facilitar la tarea a la nueva mayoría demócrata en el Congreso.

Donald Trump hizo este anuncio en su red Truth Social, precisando que Dana White, descrito como “luchador y guerrero violento”aún no había aceptado esta propuesta. “Dana, por favor acepta este trabajo”.escribió Donald Trump, instándolo a rodearse de representantes del mundo del MMA, entre ellos dos rusos y un brasileño. “aunque algunos no sean de nuestro país”. “Necesitamos que esta gente nos defienda contra la izquierda lunática”.añadió, refiriéndose a la oposición demócrata que obtuvo el control de ambas cámaras.

El interesado, tras una pelea a la que asistió en Londres, declaró que iba a ir ” inmediatamente “ en Washington para reunirse con el presidente estadounidense el lunes. “Tendré más que decir después de esto”.añadió a los periodistas presentes.

Donald Trump celebró su 80 cumpleaños en junio organizando un torneo de MMA en la Casa Blanca, organizado por la UFC.

El puesto estratégico de portavoz de la Casa Blanca está vacante desde el derrocamiento, el 16 de octubre, de Katie Zacharia, despedida después de cinco días. Esta comentarista conservadora dejó una impresión difícil durante la única sesión informativa que organizó y fue acusada de mentir sobre sus calificaciones jurídicas.

Anteriormente, Donald Trump había reclamado en Truth Social que ordenara a su Departamento de Justicia investigar las amenazas de los demócratas, calificadas como “chantaje”utilizar su futura mayoría para iniciar procedimientos de impeachment contra miembros de su gobierno.

Los líderes demócratas han indicado que una de las prioridades de la nueva mayoría en el Congreso a partir de enero sería iniciar investigaciones parlamentarias contra Donald Trump, su Gobierno y sus allegados, a quienes acusan en particular de corrupción. Los ministros de Defensa, Pete Hegseth, o de Justicia, Todd Blanche, podrían ser un blanco especial.

Dana White, con la cabeza rapada y una figura atlética, apareció en el escenario el 6 de noviembre de 2024 durante el discurso de Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales, así como durante su toma de posesión en la convención republicana de julio de 2024.

Esta figura conservadora y masculinista, que describe a Donald Trump como su “amigo”Desde entonces, se ha unido a la junta directiva de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), símbolo del giro conservador adoptado por Mark Zuckerberg, fanático de las MMA. Sería un hombre más en el muy masculino séquito de Trump, tras la sustitución de Susie Wiles por Stephen Miller.

En una entrevista con la CBS que se emitirá el domingo, Donald Trump anticipó otros movimientos por venir. “Me gusta mi oficina (…) Pero quizás haga algunos cambios”afirmó en un extracto de esta entrevista difundida el viernes.