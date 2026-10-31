Policía antidisturbios desplegada, partidos políticos convocados... En Polonia, el Tribunal Constitucional en el centro de una crisis política

En Polonia se está afianzando una crisis política e institucional. Este sábado 31 de octubre, el presidente conservador polaco, Karol Nawrocki, mantendrá consultas con representantes de los partidos de mayoría centrista y de la oposición nacionalista para encontrar una solución a la crisis, que tomó un giro dramático la víspera con la intervención de la policía en el Tribunal Constitucional de Varsovia.

El viernes por la noche, decenas de policías antidisturbios se desplegaron alrededor del Tribunal Constitucional de Varsovia tras el anuncio de la suspensión de su presidente, Bogdan Swieczkowski. Este último es objeto de un enfrentamiento entre la derecha nacionalista, que lo nombró cuando estaba en el poder, y el actual gobierno centrista de Donald Tusk.

Desde su regreso al gobierno, el Primer Ministro centrista y proeuropeo Donald Tusk se ha opuesto firmemente al liderazgo del Tribunal Constitucional polaco, cuya función es garantizar la constitucionalidad de las leyes. En cuestión: jueces abiertamente comprometidos políticamente, nombrados en 2015 por el gobierno nacionalista del partido Ley y Justicia (PiS). Considerado por la Unión Europea demasiado dependiente del poder político, el Tribunal Constitucional fue uno de los desacuerdos entre Bruselas y los nacionalistas durante su mandato (2015-2023), porque defienden la primacía de la legislación polaca sobre la de la Unión Europea.

Desde su regreso al poder en 2023, Donald Tusk, también expresidente del Consejo Europeo, ha prometido resolver la crisis. Sin éxito hasta el momento, ya que los nombramientos de cinco nuevos jueces votados por la Dieta (la cámara baja del Parlamento) para el Tribunal no han sido ratificados por el presidente Karol Nawrocki, que los obstaculiza.

Todo se aceleró el viernes 30 de octubre: Anna Korwin-Piotrowska anunció al final de la tarde la suspensión de sus funciones del controvertido presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski. Esta suspensión fue decidida por mayoría de los nuevos jueces elegidos, entre los que se encuentra Anna Korwin-Piotrowska. Quien debe hacerse cargo interinamente justificó este desalojo por la necesidad de restablecer el Estado de derecho: “Un Estado democrático no puede funcionar, en la Europa moderna, sin un tribunal constitucional (…) garante de los derechos y libertades de los ciudadanos”dijo ella. En el proceso, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Zurek, anunció durante una conferencia de prensa que había solicitado el levantamiento de la inmunidad del presidente, así como de su adjunto, lo que permite iniciar procesos penales.

“Restaurar el Estado de derecho es nuestro deber”justificó Donald Tusk. “Después de años de ilegalidad bajo el PiS, este es un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida. No hay otro camino”..

La policía antidisturbios se desplegó la tarde del viernes 30 de octubre en Varsovia, alrededor del Tribunal Constitucional, para contener a los manifestantes simpatizantes del PiS. Ya llevan varias semanas movilizándose para apoyar a estos jueces del máximo tribunal del país. Si el gobierno del centrista Donald Tusk quiere que se vayan, el actual presidente de la República, Karol Nawrocki, los defiende.

El despliegue de las fuerzas de seguridad se produjo mientras el presidente Nawrocki viajaba a Senegal, donde debía asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ). Inmediatamente se dio la vuelta y acudió al tribunal por la noche. El exboxeador logró ingresar con dificultades, acusado de haber empujado a los jueces que intentaron impedírselo, según imágenes de televisión. Salió a altas horas de la noche del viernes al sábado.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, recibirá el sábado 31 de octubre por la tarde a representantes de la mayoría centrista y de los partidos nacionalistas de oposición. “debido a la amenaza a la seguridad interna”explica en un comunicado de prensa publicado hoy. El líder nacionalista denunció “violación del orden constitucional” y pidió la retirada de las fuerzas del orden del Tribunal.

En cuanto a la gobernanza del Tribunal Constitucional, la confusión sigue siendo total, al final de una noche de inquietud. Por un lado, la jueza nombrada por el gobierno Anna Korwin-Piotrowska indicó que actuaría mientras tanto. Por otro lado, el controvertido presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, puede contar con el apoyo de la oposición y del presidente y pretende permanecer en el cargo.