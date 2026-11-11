El jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth, escapa al intento de juicio político

Su respiro está asegurado durante dos meses. El ministro estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, fue objeto de un proceso de impeachment el 10 de noviembre, acusado de haber infringido la ley en varias ocasiones, en particular en su gestión de la guerra contra Irán. Apoyado por Donald Trump afirmando en Truth Social que “Pete Hegseth merece UN PLUS MÁS MÁS”esta resolución fue devuelta a la comisión por los diputados republicanos electos, permitiendo posponer sine die cualquier voto en contra del ministro del MAGA.

Al menos, de aquí a enero, cuando se instale un Congreso de mayoría demócrata. Porque los demócratas, que obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado durante las elecciones intermedias, podrían decidir resucitar este procedimiento.

Pete Hegseth, un ministro muy halcón, ha sido marginado desde la derrota republicana en las elecciones intermedias, ya que Donald Trump y su vicepresidente JD Vance señalaron la ofensiva contra Teherán como el motivo de su bofetada electoral.

El procedimiento de destitución fue iniciado por un republicano: Thomas Massie. El congresista de Kentucky acusa al ministro de violar la ley al librar una guerra contra Irán sin obtener la autorización del Congreso y le acusa de “ignoró las leyes” garantizar la protección de las víctimas civiles evocando el bombardeo de una escuela primaria en Irán que mató a 120 niños en las primeras horas del conflicto. Con un total de ocho cargos, Thomas Massie también denuncia la “ejecuciones extrajudiciales”llevado a cabo según él por el Pentágono contra los narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

El ex presentador de Fox News, ascendido a jefe del Pentágono en 2025, también es criticado por el campo demócrata por una serie de escándalos. Recientemente, Pete Hegseth anunció la retransmisión en directo de la ejecución por parte de un pelotón militar de un condenado a muerte, antes de ser desautorizado por Donald Trump. EL “Puerta de señales”en 2025, también lo debilitó. El ministro había discutido, con otros altos funcionarios, ataques ultraconfidenciales contra Yemen en el servicio de mensajería Signal, mientras que un periodista de la revista “The Atlantic” había sido añadido por error a la discusión.

Este 10 de noviembre, el jefe del Pentágono defendió las diversas operaciones del ejército estadounidense, calificando la guerra en Irán como “un esfuerzo valiente e histórico”. “Apoyo cada una de estas operaciones. Me sentí orgulloso de completarlas y lo volvería a hacer mañana”lanzó el ministro, intentando presentar la ofensiva contra su persona como un ataque contra los soldados estadounidenses.

Tras el fracaso -temporal- en la Cámara sobre el procedimiento de impeachment, el portavoz del Pentágono habló de un “¡VICTORIA TOTAL!” » en las redes sociales, describiendo el intento de“acusación” como “infundado”.

Pete Hegseth, fiel apoyo del presidente, también subrayó que este procedimiento equivale a atacar a Donald Trump. “Si quieren discutir… la política exterior del presidente Trump y su historial de seguridad nacional, hagámoslo. Allí estaré »tronó. Por su parte, el presidente del MAGA rápidamente acogió con agrado el respiro de su ministro, reiterando su apoyo al que califica como “gran patriota”.