Apenas creado, el fondo “antiinstrumentalización” de Trump congelado por los tribunales

Publicado el 29 de mayo de 2026 a las 18:08 horas. Lectura: 1 min.

Otro revés legal más para Donald Trump. Un juez federal estadounidense congeló provisionalmente el fondo de compensación este viernes 29 de mayo “antiinstrumentalización” recién creado por la administración Trump, dotado con casi 1.800 millones de dólares y denunciado por sus adversarios como un “fondo para sobornos”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 18 de mayo la creación de este fondo destinado a reparar lo que la administración Trump presenta como una instrumentalización de la justicia contra los partidarios de Donald Trump bajo su predecesor demócrata Joe Biden.

Los demócratas, por su parte, denunciaron “fondo para sobornos” destinado a recompensar a los partidarios de Donald Trump, incluidas las personas condenadas por el asalto al Capitolio, santuario de la democracia estadounidense, el 6 de enero de 2021. Los propios funcionarios electos republicanos han expresado su vergüenza por esta iniciativa.

La creación de este fondo está siendo impugnada ante los tribunales, en particular por un exfiscal federal que investigó casos contra participantes del 6 de enero de 2021, agentes de policía que defendieron el Capitolio, una comunidad u organizaciones locales.

Un juez de un tribunal de Alexandria, cerca de Washington, les dio una satisfacción parcial el viernes. Prohibió hasta nuevo aviso al gobierno cualquier acción relacionada con este fondo, incluyendo alimentarlo financieramente o retirar dinero del mismo, o examinar solicitudes de compensación, para garantizar que ninguna suma sea “pagado irreversiblemente” antes de que ella hablara. El juez fijó una nueva audiencia para el 12 de junio sobre una posible prórroga de este congelamiento.

Este fondo fue creado en virtud de un acuerdo entre el Departamento de Justicia, actualmente dirigido de forma interina por Todd Blanche, ex abogado personal de Donald Trump, y el presidente estadounidense, así como sus dos hijos mayores, en una disputa que los enfrenta a las autoridades fiscales.

A cambio de retirar su denuncia contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), al que reclamó 10 mil millones de dólares por filtraciones en sus declaraciones de impuestos, Donald Trump también obtuvo que él, su familia y sus empresas se beneficien de inmunidad fiscal retroactiva, es decir, que el IRS no puede cuestionar sus declaraciones de impuestos pasadas.

A su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Donald Trump indultó por decreto a unos 1.250 condenados por el asalto al Capitolio, conmutó las penas de otros 14 y ordenó la paralización de los procedimientos contra cientos de acusados ​​aún en espera de juicio. Borró así de un plumazo la mayor investigación jamás realizada por el Ministerio de Justicia.