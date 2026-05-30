la historia de la violencia y humillación sufridas por los franceses de la flotilla de Gaza en Israel

Meriem era la número 117. Léo y Manon, 78 y 81. ¿Los otros? No lo recuerdan muy bien. Adrien Jouan no olvidó el suyo: 168. Quizás porque su velero, el “Lina al-Nabulsi”, fue el último barco Sumud Global interceptado el 19 de mayo por las fuerzas israelíes, habiendo sido los otros barcos abordados el día anterior en aguas internacionales, frente a la costa de Chipre, a unas 250 millas náuticas (aproximadamente 460 kilómetros). de las costas de la Franja de Gaza. Adrien, alias “Tortuga” (su apodo como marinero), salió del puerto de Marsella el 4 de abril con un convoy marítimo humanitario de una veintena de buques para unirse, cerca de Turquía, a una nueva flotilla internacional, destinada, por tercera vez en un año, a romper el bloqueo impuesto por el Estado judío al enclave palestino, devastado por más de dos años de guerra.

Tras la captura de su barco, Adrien, el número 168, fue dirigido a uno de los “barcos prisión”. Una vez en el puente, dice, “Rápidamente me di cuenta de que algo andaba mal. Vimos enseguida que estábamos ante soldados armados hasta los dientes y con los dedos en el gatillo”. Con…