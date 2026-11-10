Pese al millón de firmas, la petición para “eliminar CNews” no tendrá seguimiento en la Asamblea

A pesar de sus millones de firmantes, la petición contra el canal CNEWS no tendrá seguimiento. En la Comisión de Asuntos Culturales, los diputados decidieron calificar la petición exigiendo “eliminar CNews de la radiodifusión francesa”canal propiedad de Vincent Bolloré, con 28 votos contra 25.

“No somos Arcom”argumentó el presidente de la comisión de Asuntos Culturales, Alexandre Portier, quien propuso la clasificación del texto. El representante electo Les Républicains, seguido por una mayoría, subrayó que los diputados no tenían competencia para cerrar un canal. Si se hubiera adoptado el examen de la petición, se debería haber organizado un debate sin votación en el seno de la Asamblea. En cambio, Alexandre Portier dijo que había propuesto al presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, un debate más amplio sobre la libertad de prensa y la regulación de los medios de comunicación.

Por su parte, la izquierda quería discutir los fallos específicamente criticados por CNews. “Hoy sabremos si, después de haber comprado canales de televisión, canales de radio, haber comprado editoriales o lo que sea, el señor Bolloré puede comprar también parlamentarios”había lanzado, antes del inicio de la comisión, el diputado ecologista Benjamin Lucas-Landy. Otros diputados, entre ellos el candidato presidencial Renaissance Gabriel Attal, también pidieron un debate más general, centrado en las cuestiones del pluralismo en los medios de comunicación.

Lanzada en junio por un individuo en la plataforma de la Asamblea, la petición compara el canal de noticias con “una máquina de propaganda” o al canal estadounidense Fox News. En “New Obs”, su creador Lucas Massoni indicó que hizo clic tras los comentarios realizados en CNews sobre Bally Bagayoko, recientemente elegido alcalde de Saint-Denis. Referencias a “grandes simios” y a “tribus”noticias falsas sobre una supuesta “ciudad de negros” (Bagayoko en realidad había hablado de una ciudad “reyes”), “macho dominante”, “Alcalde de Malí”… Las palabras racistas se habían multiplicado en el aire.

Fue después del ataque racista en Trappes, el 23 de octubre, que la petición despegó. Hasta el punto de cruzar el umbral de las 500.000 firmas el 2 de noviembre y superar el millón de firmas dos días antes de la votación. Lucas Massoni, a iniciativa de la petición, indicó el domingo 8 de noviembre a “New Obs” que desea especialmente “llamar a Arcom”, única autoridad para poder “Decidir eliminar (la frecuencia) de CNews”. El pasado mes de julio, el canal de Vincent Bolloré fue multado con 200.000 euros por “incitación al odio” por parte de la policía audiovisual. El mes anterior, Arcom la había advertido por la falta de pluralismo observada en su antena.

Queda una última opción para garantizar la celebración de un debate sin votación en la Asamblea Nacional, ya que la petición cumple dos condiciones: haber reunido más de 500.000 firmas de al menos treinta departamentos y territorios diferentes de ultramar. A petición del presidente de la comisión o del presidente de un grupo parlamentario, la Conferencia de Presidentes podrá incluir un debate en el orden del día de la Asamblea.

Tres peticiones publicadas en el sitio web de la Asamblea Nacional ya han superado el umbral simbólico de las 500.000 firmas. Sólo la contra la ley Duplomb, que contaba con casi dos millones de firmas cuando se cerró, provocó un debate sin votación en el hemiciclo.

Las otras dos peticiones, contra la propuesta de ley Yadan sobre antisemitismo y contra un texto que establece una presunción de uso legítimo de armas de fuego por parte de la policía, fueron cerradas. Los diputados habían justificado que estos debates duplicarían el examen de los textos legislativos en el Parlamento.