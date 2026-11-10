Tres días después de la derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, Pierre Haski analiza lo que el mundo pensará de un presidente estadounidense repudiado. En particular, porque el nuevo Congreso de los Estados Unidos no tomará posesión de su cargo hasta enero: por lo tanto, Donald Trump no tendrá que rendir cuentas ante nadie durante los próximos dos meses.

Irán primero. El vicepresidente, J. D. Vance, reconoció que la guerra le había costado las elecciones y anunció la huelga para la posguerra.exámenes parciales no tuvo lugar. Qatar está negociando, con Ormuz y la energía nuclear sobre la mesa, y dos hombres derrotados, Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, podrían encontrar en una guerra corta la manera de no terminar en perdedores. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, promete “terminar el trabajo”. El barril está cayendo: los mercados apuestan por la paz. Y la ayuda estadounidense a Israel, que Trump quiere recortar antes de fin de año, se está convirtiendo en una cuestión de política interna.

Ucrania es la siguiente. El enviado del Kremlin fue recibido en la Oficina Oval el 5 de noviembre y se llegó a un acuerdo “mucho más amplio” se anuncia sobre la arquitectura de seguridad europea… sin los europeos. Por lo tanto, Pierre Haski tiene motivos para citar aquí a Mark Carney, el Primer Ministro canadiense, por decimoséptima vez: cuando no estamos alrededor de la mesa, estamos en el menú. Y advierte contra la ilusión de una vuelta a la normalidad. Ni Obama ni Clinton regresarán: Europa debe convertirse en adulta.

Por último, aquí se menciona a Estados Unidos: el proyecto anticorrupción del próximo Congreso, los golpes del mercado de valores durante la guerra de Irán, el Tribunal Supremo que falló, el dinero de Elon Musk que no compró nada en Texas. Pero también Taiwán, donde estará Pierre Haski la próxima semana, mientras la prensa china apoda a Trump “Pato Donald”que el Yalta que alguna vez fue planeado para la cumbre de Shenzhen se está alejando y que el arsenal nuclear chino se duplica.

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