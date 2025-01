“Personaje histórico”, “luchador”, “enemigo de la República”… Reacciones políticas

Resumen

Las reacciones son encontradas tras la muerte del fundador del Frente Nacional, figura de la extrema derecha francesa. Su familia política elogió su compromiso, mientras otros recordaron la ideología xenófoba que trajo a Francia.





La muerte de Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional (FN), partido de extrema derecha, provocó reacciones contrastantes este martes 7 de enero, entre recordatorios de sus numerosas polémicas y de sus compromisos políticos. Algunos en la extrema derecha del espectro político han elogiado a un hombre que “siempre ha servido a Francia”, otros han mencionado modestamente su “controversias”mientras que otros, todavía de izquierda, declararon que continuaban la lucha contra su «ideología» xenófobo.









En un comunicado de prensa, el Elíseo afirmó que se trataba de un “figura histórica de la extrema derecha” cuyo “papel en la vida pública de nuestro país durante casi setenta años (…) está ahora sujeto al juicio de la Historia”. “El Presidente de la República expresa sus condolencias a sus familiares y seres queridos”añadió la presidencia.





“Más allá de las controversias que eran su arma favorita y de los necesarios enfrentamientos sobre el fondo, JM Le Pen fue una figura de la vida política francesa. Sabíamos, al luchar contra él, lo luchador que era”.juzgó el Primer Ministro François Bayrou sobre X.









“Cualquiera que sea la opinión que se tenga de Jean-Marie Le Pen, sin duda habrá dejado su huella en su época”. escribió por su parte en X el ministro del Interior, Bruno Retailleau, estimando que“Hoy está pasando una página en la historia política francesa”.









“Váyanse en paz, no abandonaré la misión”saludó la nieta de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal. “Has inspirado, a lo largo de tu vida, cientos de miles de vocaciones. Usted permitió, durante mucho tiempo solo contra todos, que millones de franceses volvieran a estar orgullosos de sí mismos y de su país. Gracias por todo esto”escribió nuevamente en un mensaje publicado en X la eurodiputada, sobrina de Marine Le Pen.





Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN), partido heredero del Frente Nacional, afirmó que Jean-Marie Le Pen “siempre ha servido a Francia, defendido su identidad y soberanía”En “El ejército francés en Indochina y Argelia”o como “tribuna del pueblo”.









“Más allá de las controversias, más allá de los escándalos, lo que recordaremos de él en las próximas décadas es que fue uno de los primeros en alertar a Francia de las amenazas existenciales que le esperaban. escribió Eric Zemmour, fundador del partido de extrema derecha Reconquista. Seguirá siendo la visión de un hombre y su coraje en una época en la que los hombres valientes no eran tan numerosos. »





El ex presidente del partido Les Républicains (LR) y diputado Eric Ciotti afirmó que la muerte de Jean-Marie Le Pen, que “sirvió a Francia con pasión”, “marca el final de una página del Vmi República ». Él describe “un hombre complejo, con zonas grises pero también con coraje y patriotismo sincero”.









Para Nicolas Dupont-Aignan, presidente de Debout la France, “Desaparece un monumento de la vida política francesa. » « Más allá de las controversias (…) habrá marcado su época por la fuerza y ​​la constancia de sus convicciones nacionales. »





“La lucha continúa”





En la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia insumisa (LFI), estimó que “El respeto a la dignidad de los muertos y al dolor de sus seres queridos no borra el derecho a juzgar sus acciones”. “Los de Jean-Marie Le Pen siguen siendo insoportablescontinuó en X. La lucha contra el hombre ha terminado. Continúa la lucha contra el odio, el racismo, la islamofobia y el antisemitismo que difundió. »









«No, él no estaba “un gran servidor de Francia” «, escribió Manuel Bombard, coordinador nacional de LFI, quien, por el contrario, describió una “nostálgico de la colaboración, torturador, racista y antisemita”. “Era un enemigo de la República. Los chorreantes homenajes de sus herederos hoy nos recuerdan que sus ideas permanecen y que la lucha antifascista sigue ardiendo hoy. »









“Jean-Marie Le Pen está muerto. No sus ideas. La lucha continúa. Hasta la victoria», comentó el diputado del LFI, Antoine Léaument. «No merece ningún homenaje» también tuiteó el diputado Louis Boyard, creyendo que Jean-Marie Le Pen tiene “toda su vida escupió a exiliados, mujeres, musulmanes, judíos, personas LGBT”.





Por el lado verde, la senadora Mélanie Vogel prefirió dirigirse a ella. “pensamientos de los argelinos que (Jean-Marie Le Pen) torturado (en referencia al “asunto de la daga”, nota del editor)a las víctimas de la Shoah que él negó, a todos los objetivos de la extrema derecha”. “Sus ideas, el peligro que representan para nuestras democracias, están muy vivas. Derrotemos finalmente a sus herederos. »









El diputado François Ruffin también criticó a quienes “Hoy honramos a «tribuna» y el “sirviente de Francia” «. “Jean-Marie Le Pen está muerto, sus ideas racistas aún deben ser combatidas”tuiteó, creyendo que“Se ha ido un fascista de otra época. Pero deja herederos, muy actuales”.









El ex candidato del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) a las elecciones presidenciales, Philippe Poutou, por su parte, no se anduvo con rodeos al calificar a Jean-Marie Le Pen de “un racista, un colonialista, un fascista, un torturador, un asesino, un homófobo, etc. «. » Pero (su muerte) nada cambia en la lucha unida antifascista que debe llevarse a cabo con urgencia”escribe.