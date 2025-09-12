Periodistas asesinados en Gaza: una encuesta de Associated Press pone en duda la versión de Israel

Publicado el 5 de septiembre de 2025 a las 9:06 p.m. Lectura: 2 min.







La agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) cuestionó este viernes 5 de septiembre, los argumentos presentados por el ejército israelí el viernes 5 de septiembre para justificar las huelgas en un hospital de South Gaza Strip que costó a cinco periodistas palestinos, incluido un colaborador a fines de agosto.





El 25 de agosto, 22 personas, incluidas cinco periodistas, fueron asesinadas en huelgas israelíes en un edificio en el Hospital Nasser en Khan Younès, según las autoridades de Strip Gaza.





Informando el día después de un “Investigación inicial” llevado a cabo por su cuidado, el ejército israelí dijo que las huelgas se habían llevado a cabo para“Eliminar (una) amenaza” Después de detectar“Una cámara colocada por Hamas” (Movimiento islamista palestino que tomó el poder en Gaza en 2007) “Observar la actividad de (sus) tropas” para atacarlos.





Pero en un despacho publicado el viernes, AP escribe que los resultados de sus propias investigaciones “Dar en cuestión” en serio “ La versión del ejército israelí, en guerra contra Hamas en Gaza desde que el sangriento ataque lanzado por él el 7 de octubre de 2023 en Israel.





Una ubicación utilizada con frecuencia por periodistas





Después de recordar inmediatamente que la parte superior del edificio atacada por el ejército israelí es “Una ubicación conocida” Para ser utilizado por periodistas, especialmente para hacer flujos de video en vivo. Según los testigos, el lugar es ” frecuentemente “ volado por drones y este fue notablemente el caso “Unos 40 minutos antes del ataque”agregue el artículo.





La agencia cita a un funcionario militar israelí que lo declaró bajo la apariencia de anonimato de que el ejército fue llevado a pensar que Hamas usó una cámara en el techo del hospital porque él y su operador estaban cubiertos con una toalla, que fue juzgada. ” sospechoso “.





En realidad, era un periodista que colaboraba con la agencia británica-canadiense Reuters, Hossam al-Masri, que tuvo sus hábitos en el techo del hospital y que fácilmente debería ser identificado como tal por el dron después de haber volado antes del primer ataque, lo que llevará a su muerte, escribe AP, señalando que no había encontrado evidencia de otra cámara en la escena del Drama ese día.





La agencia también señala que cubrir su cámara con una tela o tela para protegerla de los elementos es una práctica ampliamente utilizada en periodistas reporteros de imagen.





“Decisiones preocupantes”





Después de decir haber descubierto“Otras decisiones inquietantes” Israelí. “Poco después de la primera huelga, las fuerzas israelíes volvieron a atacar la misma posición, después de (la llegada) de los (y de) periodistas (teniendo) precipitados para cubrir el evento”escribe la agencia, diciendo que descubrió que Israel golpeó en total “Cuatro veces” hospital con “Cargas con una fuerte carga explosiva”y sin ninguna advertencia.





La agencia señala que esto expone a Israel tiene acusaciones de “Double-flap”una práctica de decreto destinada a hacer tantas víctimas como sea posible y que puede constituir un crimen de guerra.





Mariam Dagga, un fotoperiodista independiente que colabora con AP, fue asesinado en estos ataques secundarios.



