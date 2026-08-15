Bélgica, España, Alemania, Balcanes, Grecia: actualización sobre los incendios en Europa

Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 15 de agosto de 2026 a las 17:33, actualizado el 15 de agosto de 2026 a las 5:40 p.m. Lectura: 2 min.

Mientras que las Landas sufren desde el jueves su tercer incendio del verano (casi 1.600 hectáreas quemadas), otras regiones de Europa también luchan contra el incendio, que se desencadena con mayor facilidad porque la vegetación y los suelos están muy secos, una sequía acentuada por las excepcionales olas de calor que se vienen produciendo desde finales de primavera. Aquí está la actualización de este sábado 14 de agosto.

Al menos 1.650 hectáreas han ardido en un incendio en un parque natural cerca de Alemania, según un portavoz de las autoridades valonas. Se trata de uno de los mayores incendios que ha experimentado Bélgica, dijeron a la AFP las autoridades valonas.

Los primeros habitantes de los pueblos de Sourbrodt y Bütgenbach recibieron la orden de evacuar alrededor de las 16.00 horas, según un mensaje publicado por las autoridades locales en Facebook. Para otros, “Se recomienda permanecer en el interior, manteniendo puertas y ventanas cerradas”se especifica.

Un incendio que ya ha afectado a 15.000 hectáreas de vegetación en Aragón, en el noreste de España, y que ha provocado la evacuación de un millar de personas, continúa, pero las autoridades cuentan con un ligero descenso de las temperaturas y algunos chubascos para ayudar a los 600 bomberos movilizados para combatir el incendio.

En Andalucía, un funcionario de socorro, Antonio Sanz, dijo “ver el principio del fin” del incendio que dura ocho días y que ha arrasado 25.000 ha. “Por primera vez el fuego no avanzó en toda la noche”añadió.

Un centenar de bomberos lucharon toda la noche contra un gran incendio forestal que se declaró el viernes por la noche en la isla de Dugi Otok, frente a la costa de Zadar, en el centro de la costa croata, y que amenaza a un gran número de viviendas. Consiguieron controlar este incendio en pinares y matorrales gracias al refuerzo de dos aviones canadienses el sábado por la mañana, dijeron las autoridades.

En Serbia, un incendio se extiende por 2.500 hectáreas y arrasa desde hace varios días la reserva natural de Deliblatska pescara, a unos cincuenta kilómetros de Belgrado, donde están desplegados unos 300 bomberos, soldados y miembros de diversos servicios, según el gobierno.

Unas 1.800 personas fueron evacuadas en el oeste de Alemania debido a un incendio que se declaró la noche del jueves 13 al viernes 14 de agosto, según las autoridades, que afectó a 300 hectáreas y amenazó viviendas.

Los funcionarios locales indicaron que las llamas estarían sólo a 100 o 150 metros de las primeras casas de Hürtgenwald, una localidad de 9.000 habitantes, en el distrito de Düren y cerca de la frontera con Bélgica.

Los bomberos siguen este sábado en alerta máxima en Grecia, donde el riesgo de incendio sigue siendo muy alto en varias regiones del país debido a los fuertes vientos. En las últimas 24 horas se han producido más de cincuenta incendios agroforestales, la mayoría de los cuales fueron rápidamente controlados, según los bomberos.