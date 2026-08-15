Estrecho de Ormuz: Irán responde a Trump; Tres ataques en 24 horas por petroleros emiratíes

Publicado el 15 de agosto de 2026 a las 15:47 horas. Lectura: 3 min.

Teherán reafirmó este sábado 15 de agosto que el Estrecho de Ormuz “seguirá siendo iraní”después de que Donald Trump afirmara que este cruce estratégico sería parte del territorio estadounidense una vez que Irán “vencido”. El conflicto entre ambos países, que dura más de cinco meses y ha dejado miles de muertos, se centra actualmente en esta ruta marítima crucial para el transporte de hidrocarburos globales.

Después del ataque estadounidense-israelí a la República Islámica a finales de febrero, que desencadenó la guerra en Medio Oriente, Teherán respondió atacando a países vecinos aliados de Washington y bloqueó el estrecho, disparando los precios del petróleo.

Estados Unidos, por su parte, impuso un bloqueo a los puertos iraníes. “Una vez que terminemos de derrotar a Irán (…), pronto declararé el Estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos”afirmó el viernes el presidente estadounidense, con una pequeña sonrisa, durante una reunión en Garden City, cerca de Nueva York. Donald Trump repite que Estados Unidos tiene la ” control “ del Estrecho de Ormuz, afirmación descrita como ” mentir “ por Teherán

Brian Schwartz, reportero del Wall Street Journal, cita a un alto funcionario de la Casa Blanca en X diciendo que el presidente “bromas” diciendo que Ormuz se convertiría en un “territorio americano”. Irán, sin embargo, reaccionó rápidamente a la declaración del presidente estadounidense.

“El Estrecho de Ormuz era iraní, es iraní y seguirá siendo iraní. Este estrecho sólo se abrirá y cerrará por orden de Irán”insistió este sábado por la mañana en X el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi. Él “No se puede atacar con un tuit ni con un portaaviones, ni con un decreto presidencial, ni con un discurso de campaña electoral”añadió.

Si una de las razones dadas para el ataque de finales de febrero contra Irán fue el temor a que Teherán adquiriera un arma nuclear, Donald Trump también prometió que Irán no tendría ninguna. ” Nunca “. Las autoridades iraníes niegan tener tal ambición y defienden su derecho a la energía nuclear civil.

“Si hay que pagar un poquito más” para gasolina, “Está bien. (…) Nunca me disculparé. Tomé la decisión correcta”declaró además Donald Trump el viernes.

En comparación con el nivel anterior a la guerra, el precio de la gasolina en Estados Unidos subió más de un 35% el viernes, al igual que experimentó fuertes aumentos en otras partes del mundo. El conflicto es impopular y el descontento de los hogares con el coste de la vida ha provocado que la popularidad de Donald Trump haya caído drásticamente.

El memorando de entendimiento firmado en junio entre Irán y Estados Unidos para poner fin definitivamente a la guerra se hizo añicos a principios de julio, en particular a causa de las disputas sobre Ormuz, con una reanudación de los ataques por ambas partes. Aunque las hostilidades han disminuido en intensidad en los últimos días, las negociaciones entre los beligerantes siguen estancadas.

Después de haber amenazado varias veces con golpear duramente a Irán si no se alcanzaba un acuerdo sobre Ormuz, el presidente estadounidense ahora parece favorecer una actitud más expectante, basada en la presión económica. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, amenazó el jueves a Irán con un aislamiento económico. “como el mundo nunca ha visto”.

En tierra, los ataques, atribuidos a Irán, continúan teniendo como objetivo regular a los barcos que pasan por el Estrecho de Ormuz. Los ataques tuvieron como objetivo tres petroleros pertenecientes a la empresa pública emiratí Adnoc en 24 horas cuando intentaban cruzar el Estrecho de Ormuz. Dos camiones cisterna fueron atacados la tarde del jueves 13 de agosto y otro el viernes por la noche.

Los Emiratos Árabes Unidos culpan de estos ataques a Irán, que bloquea el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, mientras que Estados Unidos somete a un bloqueo los puertos iraníes. Adnoc y las autoridades no han informado de víctimas ni daños en estos tres ataques.

“Los Emiratos Árabes condenan enérgicamente el ataque hostil iraní que tuvo como objetivo (el viernes por la tarde) un barco afiliado a Adnoc”afirmó este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí en un comunicado.

“Atacar a los buques mercantes y utilizar el Estrecho de Ormuz como medio de coerción económica o chantaje constituyen actos de piratería por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”reiteró el ministerio, tras comentarios similares realizados el viernes, tras el ataque el jueves por la noche a los otros dos barcos.

se trata de“una amenaza directa a la estabilidad de la región, sus poblaciones y la seguridad energética global”continúa.

Este sábado, el asesor del presidente emiratí, Anwar Gargash, aseguró en X que Emiratos defendería su “derechos a la libertad de navegación y uso del Estrecho de Ormuz, de conformidad con el derecho internacional”.

Antes del inicio de la guerra en Oriente Medio, una quinta parte del petróleo mundial pasaba por el Estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo -donde limitan los Emiratos- con el Océano Índico.

La semana pasada, un alto funcionario iraní enumeró una larga lista de condiciones para reabrir el estrecho, incluido el fin de la “guerra y agresión contra Irán y sus aliados en el Líbano, Palestina, Yemen e Irak”. También pidió el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim.

Al otro lado de la Península Arábiga, en el Mar Rojo, los rebeldes hutíes yemeníes, aliados de Teherán, atacan a los barcos sauditas o a las infraestructuras petroleras de Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos.