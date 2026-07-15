Peaje en el Estrecho de Ormuz: Trump volvió a cambiar de opinión en sólo 24 horas

Entre Washington y Teherán se ha reanudado la pelea de gallos. Y en el lado del Estrecho de Ormuz continúa la misma cantinela. Después de haber anunciado (nuevamente) su cierre el domingo, Irán lo volvió a hacer este miércoles 15 de julio al precisar que este paso marítimo estratégico permanecería cerrado hasta el final del ” agresiones ” Americano. Lo que llevó a una respuesta estadounidense el lunes con el regreso de “ bloqueo naval de los puertos iraníes “, lo que posteriormente provocó un aumento de los precios del petróleo, como informa el “New York Times”.

Como es habitual, Donald Trump también incrementó sus amenazas. Decidido a convertirse el ángel guardián del estrecho », como reafirmó durante una entrevista en Fox News, el presidente estadounidense anunció inmediatamente que quería cobrar por cruzar el Estrecho de Ormuz, a cambio de su protección.

“ Remuneración correspondiente al 20% del valor de la carga. “, aclaró en Truth Social, una posición similar a la posición iraní defendida en junio. Un peaje, es decir, contrario al derecho internacional y alejado de la posición tradicional de Washington, históricamente garante de la libre navegación internacional.

La idea de pagar a Estados Unidos por su protección militar no es nueva para Trump, recordó el sitio estadounidense de verificación de datos Politifact. Pero sigue siendo irónico: Washington se había opuesto hasta entonces a cualquier monetización del Estrecho. “ Ningún país puede cobrar peajes o tasas en ninguna vía navegable internacional. », afirmó el secretario de Estado Marco Rubio en junio.

Un peaje así no habría tenido precedentes en la historia marítima y habría sido ilegal, violando la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, según varios analistas de la industria marítima según CBS News. Una afirmación que es tanto más frágil cuanto que Estados Unidos no es “ Limitando geográficamente con el Estrecho de Ormuz. », detalló a PolitiFact el politólogo del Maritime College de la Universidad Estatal de Nueva York Mark Meirowitz. CNN no duda en hablar de un “sprint” en los servicios de la Casa Blanca, sorprendidos por este anuncio pero aún responsable de darle sentido. “ Al mismo tiempo, los líderes de los aliados del Golfo luchaban frenéticamente para lograr que Trump hablara por teléfono a tiempo y disuadirlo por completo de la idea. », añade el medio online estadounidense.

La idea finalmente fue descartada. Apenas 24 horas después de su atronador anuncio, Donald Trump dio (otro) cambio de rumbo en un martes digno de un “TACO Tuesday (Trump siempre se acobarda)”, expresión popularizada en Estados Unidos para simbolizar la tendencia del presidente a dar marcha atrás. En lugar del impuesto de peaje, el presidente estadounidense declaró que quería “ acuerdos comerciales y de inversión » entre Estados Unidos y los países del Golfo. Un cambio justificado, según él, por “ Intercambios muy fructíferos con los líderes de Oriente Medio », sin más detalles sobre los términos de estos acuerdos.

Sea como fuere, las recientes declaraciones del presidente estadounidense parecen haber dejado de lado el protocolo de paz firmado el 17 de junio entre ambas partes. Ésta es en cualquier caso la posición del viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, estimando que el plan había sido “ desmantelado » por los Estados Unidos.

Este anuncio se produce en un contexto de renovadas tensiones entre Irán y Estados Unidos. Por cuarta noche consecutiva, Washington atacó suelo iraní en respuesta a los intentos iraníes de atacar barcos en el Estrecho de Ormuz. A cambio, Teherán atacó sitios estadounidenses ubicados en varios países del Golfo: Bahréin, Jordania y Kuwait.

“ La semana que viene se pondrá muy mal para ellos. “, advirtió Donald Trump en Fox News, amenazando con atacar centrales eléctricas si Teherán no lo hace ” se sienta (no) en la mesa de negociaciones “.