La resaca, la lección de español y el último baile de Deschamps: el informe de Trump sobre el Mundial

¿Tú también tienes resaca este miércoles por la mañana? Es normal. Desde hacía un mes, nos habíamos acostumbrado a ver ganar a los ‘bleus’, a ver a Kylian Mbappé persiguiendo los récords de Pelé y Messi, a imaginar a Didier Deschamps poniendo fin a su reinado con una tercera final mundial consecutiva. Entonces llegó España. Y todo se detuvo. Hemos tenido la mejor fiesta nacional, no vamos a mentir.

Los 20 millones de espectadores que se encontraban ante M6 (mejor que las semifinales francesas de 2018 y 2022) pensaron que estaban viendo una semifinal, pero sobre todo disfrutaron de una manifestación ibérica. El martes 14 de julio en Dallas, España eliminó a Francia (2-0) y recordó una verdad a veces olvidada en la euforia de los torneos: siempre eres más fuerte que tú mismo. Los Bleus ven desaparecer el sueño de una tercera estrella con una sensación inusual en esta competición: la de haber sido derrotados sin haber expresado realmente su opinión.

A Didier Deschamps aún le quedará un partido por disputar, el sábado 18 de julio, en la final chica, contra el perdedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra que se jugará este miércoles 15 de julio a las 21 horas. Tal como están las cosas, es hora más de autopsias que de proyecciones.

España jugó una semifinal. Francia la miró. La observación es brutal. Y lo compartió casi por unanimidad. “Teníamos la impresión de que casi nunca había habido partido”resumen “El equipo”. Los azules eran “ asfixiados en todos los sectores del juego », “sin personalidad alguna”, hasta el punto de sufrir “casi una lección de fútbol de los españoles”.

Lo más preocupante ni siquiera es el resultado. Esta es la impresión que dejaron durante 90 minutos. Los franceses perdieron la batalla intermedia, perdieron la batalla técnica y perdieron la batalla táctica. Kylian Mbappé lo admitió sin rodeos: “No jugamos el partido que queríamos jugar, ni táctica ni técnicamente ni en términos del nivel general que jugamos. »

El capitán fue aún más lejos : “Los primeros toques (bola, nota del editor) No eran dignos de una semifinal de la Copa del Mundo. » Ante una España que controlaba el balón, el ritmo y los espacios, los franceses desaparecieron uno tras otro. Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola: los hombres que iluminaron el torneo estaban simplemente irreconocibles. En cuanto a Lucas Digne, su penalti cometido a Lamine Yamal se convirtió en el símbolo de una velada para olvidar.

“Naufragio”, “lección de fútbol”, “equipo insignificante”: el mundo entero se ayudó a sí mismo. Las consecuencias de la derrota son crueles. En Francia, además de “L’Equipe”, “ franciainfo » cree que “Los Blues nunca existieron contra la Roja”. “ Liberar » juzgar que los franceses lo hicieron “el colapso”.

En España hay evidentemente euforia. “ COMO. » evocado “una verdadera lección dada al mundo entero”. “Marca” habla de un “ espectáculo inolvidable » y concluye que la fiesta nacional francesa se ha transformado en fiesta española. « Mundo Deportivo » celebra un “exhibición”. El “deporte” ve una España que “bailar con Francia” Ya mira hacia su segunda estrella mundial.

En otros lugares llueven los golpes. Fabio Licari, en el “ La Gazzetta dello Sport »describe los Blues como “El equipo más feo e insignificante de los últimos tiempos en un Mundial”. El periodista italiano continúa: “El Mundial ya tiene su primer finalista, y los españoles merecen un aplauso por dejar en ridículo a los favoritos. » Al ser criticado por los italianos ausentes de las tres últimas ediciones del Mundial, el cáliz hasta el fondo.

Del lado de “ Pateador » En Alemania, España es descrita como “implacable en ataque” Y “grandioso en defensa”Cuando “ El Atlético » ver en esta semifinal “una de las mayores actuaciones colectivas en la historia del Mundial”. Pica.

Deschamps reflexiona, Mbappé sufre el golpe, los españoles lo disfrutan. Al final del encuentro, el técnico francés empezó reconociendo la superioridad del rival: “Hoy estábamos un escalón por debajo en el nivel técnico contra un equipo que dominaba bien su tema. » Luego, como suele ocurrir en estos momentos, dejó escapar una pequeña frase: “¿Tiene el árbitro el nivel para arbitrar una semifinal de un Mundial? » El técnico se recuperó inmediatamente recordando que “la primera razón” La derrota siguió siendo la mediocre actuación francesa. Pero se hizo la pregunta.

El capitán Kylian Mbappé parecía especialmente vacío: “Si somos objetivos, no teníamos todos los ingredientes para llegar a la final. » Y mientras tanto, en España ya se están volviendo a sacar a relucir las viejas declaraciones. Antes del encuentro, Lamine Yamal aseguró que los Blues “no podría ser mejor” que Roja. En ese momento nos permitimos sonreír. Al día siguiente de esta semifinal, es difícil demostrar que se equivoca.

Argentina en lugar de Inglaterra (tragos), por favor. Estamos ahí. Después de soñar con Nueva York y una tercera estrella, los Blues deben contentarse con una pequeña y triste final el sábado 18 de julio a las 23 horas, en Miami. ¿Contra quién? Argentina o Inglaterra. Y aunque eso signifique elegir, admitámoslo francamente: Argentina parece más adaptada al estado de ánimo del momento. Al menos estaría Messi. Al menos habría un tufillo a venganza eléctrica. Al menos habría un poco de sal (los dos últimos ganadores, finalistas en 2022, reunidos en la pequeña final) para permitirnos superar los nervios y rascarnos un poco de comodidad.

¿Porque apoyar a Inglaterra? Después de siglos de rivalidad, guerras, Trafalgar, Agincourt y décadas de fútbol y rugby, nos vemos reducidos a esperar una victoria inglesa para suavizar nuestro destino, evitar las burlas de la Albiceleste y no ver a los argentinos soñar con un cuarto título mundial. El Mundial a veces hace que la gente haga cosas raras.

Didier Deschamps, un pequeño final a modo de despedida. El sábado 18 de julio, Didier Deschamps dirigirá su último partido al frente de los Bleus. Catorce años. Un Mundial ganado (2018), una final (2022), una semifinal (y quizás una medalla de bronce, en 2026), además de la Eurocopa (final en 2016 y semifinal en 2024). Y un encuentro final que desgraciadamente parecerá más un discreto epílogo que una apoteosis.

Como escribe Vincent Duluc en “ El equipo », “El último baile de Didier Deschamps” se impartirá en Miami. Y aunque el mundo entero mire hacia otra parte, hacia Nueva York y la gran final del día siguiente, seguirá existiendo esta oportunidad única de cerrar adecuadamente una de las páginas más importantes de la historia de la selección francesa. DD no lo perdió todo el martes por la noche: con 26 partidos se convirtió en el entrenador con más partidos internacionales en la historia del Mundial.