Paraguay quiere vengarse de Francia, Messi se encuentra con Spider-Man: el boletín del Mundial de Trump

Empezamos frustrados por las oportunidades perdidas de Kylian Mbappé. Entonces habló el talento y marcó un doblete. Tuvimos que trasnochar para disfrutar de esta victoria por 3-0 contra Suecia, ¡pero QUÉ MUCHO! Destacan obviamente los 18 goles en el Mundial de nuestro nacional Kiki, a una unidad del plusmarquista Lionel Messi, así como el gol de Bradley Barcola, su segundo en este Mundial. Rindamos especial homenaje a las dos asistencias del monstruoso Michael Olise, que suma cinco desde el inicio de la competición. Uno más y igualará a un tal Pelé, el brasileño que llevó a su nación a la victoria en 1970.

“El grupo vive (muy) bien”escribió la cuenta oficial de la Selección Francesa en sus redes sociales, compartiendo un video de los jugadores bailando y tomándose una foto en el avión de regreso. Subrayemos también su comunión total con Didier Deschamps, que perdió a su madre unos días antes, en particular al venir a abrazarla después del primer gol. ¿Serían imparables los Blues? “Adelante, encuentra problemas, eso está bien, no todo tiene que ser todo bonito, todo color de rosa”instó el técnico a los periodistas, negándose a emocionarse. A la espera del próximo partido del sábado contra Paraguay, escuchemos “La Dèche” y volvamos al trabajo. Aquí tenéis las principales informaciones para recordar de las últimas 24 horas, antes de los partidos de esta noche: Inglaterra-RD Congo, Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia-Herzegovina.

Paraguay espera firmemente a Francia. Basta mirar las portadas de distintos periódicos locales para darse cuenta de que la selección sudamericana todavía está eufórica por su victoria ante Alemania. “Francia, otra utopía por conquistar”titula el diario “Última Hora”. Misma idea, diferente fórmula: “Francia, el próximo gigante a derrotar”lanza “La Nación”. En un artículo publicado en su sitio, “ABC Color” recuerda los enfrentamientos anteriores entre ambas naciones en el Mundial: la victoria de los azules por 7 a 3 en 1958 y, sobre todo, “La pesadilla del “gol de oro” de 1998”el de Laurent Blanc que permitió a Francia clasificarse. A “noche trágica” calificado como ” lesión “ por el periódico que concluye: “Paraguay tiene la oportunidad perfecta para reescribir la historia y vengarse del gigante europeo en suelo americano. »

Una idea lunar. El jefe de la NASA ha prometido enviar un globo del Mundial a la Luna en caso de victoria final de los estadounidenses. Una manera de animar a la selección estadounidense que intentará continuar la aventura este miércoles por la tarde superando a Bosnia-Herzegovina. Una idea descabellada en principio, pero no en la cabeza de Jared Isaacman: este multimillonario y astronauta privado, cercano a Elon Musk, fue nombrado por Donald Trump en diciembre de 2024. En particular, está preparando la base deseada por el presidente estadounidense en el satélite natural de la Tierra. Así que envía un globo…

Lamine Yamal no tiene miedo. El jugador español dijo a la radio local COPE que no había favorito para este Mundial. Por qué no, pero el delantero de 18 años, autor de un pequeño gol contra Arabia Saudita, fue más allá y declaró que los ‘bleus’ “no puede ser mejor” que los españoles. Indulto ? ¿Estamos hablando de España, que goleó 0-0 a Cabo Verde? ¿La nación vecina que sólo marcó cinco goles en tres partidos bastante asequibles (Uruguay completó el grupo)? Estamos bromeando, queridos amigos hispanos, ¡sin resentimientos! Incluso le deseamos mucha suerte para su partido contra Austria el 2 de julio, con la esperanza de encontrarse en la semifinal.

Lionel Messi se está reentrenando en el cine. Al menos por el momento de un clip promocional del estreno de la próxima película “Spider-Man: Brand New Day”, que llega a los cines el 29 de julio. Un vídeo de 40 segundos en el que aparece el astro argentino junto a Tom Holland –EL Spider-Man para quienes no siguen la saga. Los vemos en un café de Nueva York y luego del brazo, yendo de rascacielos en rascacielos. Le dejaremos descubrir el extracto usted mismo. Sólo un comentario nuestro: ¡Spider-Man no será suficiente para detener a nuestros Blues en la final!