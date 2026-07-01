Coqueteando con los 21°C, los océanos alcanzaron en junio un pico de calor sin precedentes

Los océanos del mundo acaban de vivir el junio más caluroso jamás observado y podrían batir nuevos récords en 2026, bajo el efecto combinado de El Niño y el calentamiento global, anunció este miércoles 1 de julio el Observatorio Marino Europeo Copérnico.

La temperatura media de la superficie de los océanos, que cubren dos tercios del planeta, alcanzó en junio una media de 20,98°C, superando el récord anterior de junio de 2024 (20,89°C). La primera mitad de 2026 en su conjunto es la segunda más cálida jamás registrada, justo detrás de los primeros seis meses de 2024.

“Las condiciones actuales podrían indicar el inicio de una nueva etapa que nos lleve, una vez más, a territorio inexplorado”advirtió Carlo Buontempo, director del Servicio Copernicus sobre Cambio Climático, citado en un comunicado de prensa. “Con las temperaturas del océano en estos niveles y El Niño en el horizonte, deberíamos ver caer más temperaturas récord en los próximos meses”añadió.

Las temperaturas fueron especialmente elevadas en junio en el Pacífico ecuatorial central y oriental, la zona más afectada por el efecto de El Niño, un fenómeno climático natural que calienta las aguas superficiales, provocando episodios de sequía, inundaciones y temperaturas récord en todo el mundo. El Océano Pacífico tropical registró la primera mitad más calurosa de su historia (26,91°C), superando por un pelo el récord anterior establecido en 2016.

Según los expertos, El Niño, llamado así en honor del Niño Jesús porque el fenómeno se observó por primera vez en época navideña, podría convertirse a finales de año en uno de los más intensos jamás registrados. “Con la llegada de un año de El Niño (…), podemos esperar que 2026 esté entre los años más calurosos registrados”dijo Simon van Gennip, oceanógrafo de Mercator Ocean International, durante una conferencia de prensa en línea. “Aún es imposible decir exactamente cuánto”añadió.

En 2024, el último año marcado por este fenómeno, la temperatura media de la superficie del océano alcanzó un nivel récord de 20,9°C de media, antes de descender ligeramente al año siguiente, según las estadísticas de Copernicus.

Este fenómeno climático natural, que se repite cada dos a siete años, se suma a una tendencia subyacente de calentamiento de los océanos, debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los océanos desempeñan un papel en la regulación del clima al absorber el 90% del exceso de calor generado por las actividades humanas, en particular la combustión de petróleo, gas y carbón.

Desde principios de año, cuatro quintas partes (82%) del océano mundial han experimentado olas de calor marinas. Casi la mitad de la superficie del océano sufrió olas de calor de fuertes a extremas. El océano Pacífico tropical y el mar Mediterráneo se vieron especialmente afectados.

Mar cerrado, muy sensible a los cambios atmosféricos, el Mediterráneo experimentó olas de calor en casi toda su superficie (98%) en la primera mitad del año y una temperatura récord en junio de 2026 con 24,34°C.

El noroeste del Mediterráneo, en particular, se ve afectado por una ola de calor que alcanzó el lunes un pico de intensidad récord para la zona, con una diferencia media de 5,2°C con respecto a los valores normales, afirmó el martes el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), con sede en Barcelona, ​​subrayando que este récord se debe en gran medida a la ola de calor que acaba de vivir Europa.

Las olas de calor marinas ejercen una grave presión sobre las especies marinas menos móviles, llegando incluso a provocar una mortalidad masiva de corales, gorgonias, erizos de mar, moluscos, etc.

“Es importante monitorear estos fenómenos (olas de calor marinas, nota del editor), porque tienen importantes repercusiones en el clima”señaló el oceanógrafo Simon van Gennip, añadiendo que estas altas temperaturas podrían “proporcionar energía adicional a la atmósfera” crear “circunstancias favorables” a fenómenos extremos de lluvia, como “Episodios mediterráneos”.

El calentamiento de los océanos expande el agua, lo que eleva el nivel del mar. También agrava fenómenos climáticos extremos como lluvias intensas o ciclones.