Irán ya no puede soportar a Estados Unidos, el árbitro hace historia, Infantino contamina: informe de Trump sobre la Copa del Mundo

¡Por siempre el primero! Invisibilidad por parte de Estados Unidos de Donald Trump, México al menos podrá presumir de ser el primer equipo clasificado para los octavos de final del Mundial. Su victoria ante Corea del Sur (1-0) permite recordar que México coorganiza el Mundial con Washington y Ottawa. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, volvió a brillar por su ausencia del estadio, para protestar por los exorbitantes precios de las entradas. Después de asistir al partido inaugural en una fanzone, esta vez estaba frente a su televisor, todavía luciendo la magnífica camiseta verde flocada de “Presidenta”. Esperamos con impaciencia (no) que aparezca Emmanuel Macron con el suyo, recibido durante su visita a la selección francesa el 2 de junio.

El 18 de junio también estuvo marcado por el llamado de Irán a poner fin a sus malos tratos. El equipo Melli anunció que presentaría una denuncia ante la FIFA, debido a la “restricciones” para entrar a los Estados Unidos. Una nueva tensión entre iraníes y estadounidenses, mientras sus negociaciones de paz en Oriente Medio ya se están volviendo amargas. Aquí está la información principal para recordar de las últimas 24 horas.

La selección iraní, por tanto, decidió presentar una denuncia ante la FIFA. Eso es porque tiene mucho dinero. Regañados por los opositores al régimen islámico durante el primer partido, los jugadores iraníes también son transportados de avión en avión entre el campo base en México y los partidos en Estados Unidos. La culpa es de los “gringos”, como dicen los latinos, que se niegan a expedir visados ​​a determinados miembros de la delegación iraní.

Estos “Las restricciones son contrarias al principio de igualdad de condiciones para todos los equipos participantes y corren el riesgo de perjudicar la preparación”fustigó a un responsable del equipo en un comunicado de prensa. El 15 de junio, el seleccionador Amir Ghalenoei ya había estimado que su equipo estaba “los más maltratados de todo el Mundial”. Para el próximo partido del domingo contra Bélgica, los iraníes querían llegar dos días antes para aclimatarse. Al final, sólo podrán pisar suelo americano el día anterior.

Es tan loco que vale la pena prestarle atención. Ya os hemos hablado de Gianni Infantino, el servil ayuda de cámara de Donald Trump (y de paso presidente de la FIFA), que toma jets privados para asistir a dos partidos del Mundial al día. Pues bien, la consultora medioambiental Greenly ha calculado que de mantener el ritmo actual, esto supondrá entre 300 y 500 toneladas de CO₂ emitidas durante todo el torneo. Si sumamos los efectos de la aviación distintos del CO₂ (en particular, las estelas de condensación), llegamos a 900 toneladas. ¡Un total que, esperemos, representa el equivalente a la huella anual de 35 a 55 franceses!

Afortunadamente, no sólo está Gianni Infantino en la vida del Mundial. Podemos citar a Tori Penso, el árbitro estadounidense que pitó el partido entre República Checa y Sudáfrica. En esta ocasión repartió tres tarjetas amarillas, de ahí la elección del título de la sección. A sus 39 años, se convirtió en la segunda mujer en la historia en arbitrar un partido de un Mundial masculino. Una buena noticia que, sin embargo, ilustra la ausencia de mujeres en el organismo arbitral, pero más en general en el fútbol (pensamos en los diferentes organismos). Como símbolo triste: la francesa Stéphanie Frappart, que había arbitrado un partido durante el Mundial de 2022, no fue seleccionada para esta competición…

Su nombre es Abdukodir Khusanov y juega en la selección de Uzbekistán. El miércoles, durante el partido contra Colombia perdió por 3-1, el jugador del Manchester City -que hizo su primera aparición en 2025 durante un partido contra… el Chelsea, que los fieles lectores conocen como el club del autor de estas líneas (largo suspiro de la persona de “New Obs”, no aficionado del Chelsea, que relee al autor de estas líneas desde el inicio del Mundial) – chocó violentamente con un camarógrafo en el borde del campo. Nada malo, solo resultado de un duelo con el jugador colombiano Luis Díaz. Lo cierto es que el camarógrafo fue arrastrado por el defensor de 1,86 m y 84 kg, y tuvo que ser atendido por un equipo médico. Donde saludamos al joven jugador uzbeko es porque le ofreció una de sus camisetas al hombre gravemente herido como muestra de perdón. Un bonito regalo con dedicatoria: ” Lo lamento. “ Clase alta.