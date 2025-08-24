Para Bayrou, un bloqueo el 10 de septiembre no puede ser la respuesta a la crisis presupuestaria





El primer ministro François Bayrou estima, confidencias de la prensa del domingo, que el bloqueo del país el 10 de septiembre, abogado por grupos en las redes sociales, no puede ser “La respuesta” a la crisis presupuestaria, mientras que uno de sus ministros denuncia el “Cinismo” LFI que admite estas llamadas.





“Todos tienen derecho a protestar, pero no creo que, frente a tal crisis, la respuesta de los franceses puede ser bloquear al país”dijo en los comentarios reportados por “La Tribune el domingo”.





“El país está frente a grandes riesgos, bueno, ¡lo bloquearemos!” ¿Cómo defender esto? »»también se pregunta en “Le Parisien”.









François Bayrou, quien celebrará una conferencia de prensa de regreso el lunes a las 4 p.m. El lunes, enfrenta una amenaza de censura blandida por la izquierda y la manifestación nacional en sus propuestas presupuestarias. También debe enfrentar estas llamadas para bloquear el país el 10 de septiembre.





“La extensión de la movilización de” Nicolas “”





Insumise France (LFI) de Jean-Luc Mélenchon ha decidido el primer lugar de apoyar el movimiento “Bloqueemos todo”seguido rápidamente por los otros partidos izquierdos. El Ministro de Relaciones con el Parlamento Patrick Mignola dice que se sorprende de que la izquierda apoye un movimiento lanzado, según él, para denunciar la presión fiscal que pesa sobre los activos, aquellos que se reconocen en el eslogan “Es Nicolas quien paga” quien ha florecido en los últimos meses.









“En su fuente, el movimiento del 10 de septiembre apareció como una extensión de la movilización de” Nicolas “”dijo en el “periódico dominical” (JDD). “Solo puedo sorprenderme de que Jean-Luc Mélenchon, que propone exactamente lo contrario, autoproclamado al líder: es tanto la expresión del inmenso cinismo como su talento indiscutible para la recuperación”dijo.





Jean-Luc Mélenchon deseó, durante las universidades de verano de su movimiento, que las acciones del 10 de septiembre se transforman en “Huelga general”.



