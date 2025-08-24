Insumise France presentará un proyecto de ley para derogar la ley de duplob

Por

Insumise France (LFI) se depositará en su próximo “Nicho” Parlamentario en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para derogar toda la Ley de Duplombo de Agricultura, después de la censura parcial del Consejo Constitucional de su disposición más disputada en un pesticida, anunciado este domingo 24 de agosto, Mathilde Panot.









“El grupo parlamentario rebelde se encargará de su nicho parlamentario una ley de derogación total de la ley duplumba”dijo el jefe de los diputados de LFI, durante un discurso ante las universidades de verano del movimiento radical de izquierda. “Gracias a la movilización excepcional de que hubo durante el verano, gracias a la apelación que nosotros, rebeldes, hemos presentado ante el Consejo Constitucional, ganamos una primera victoria”ella se lanzó.





Pero “Hay absolutamente horrores en esta ley”estimó el MP para Val-de-Marne, acusando a este último de “Promocione fábricas (…) y megabasines”. “Entre los intereses del dinero y la supervivencia de la especie humana, debes elegir. Y hemos elegido”dijo.





Debate futuro en la asamblea





Próximo “Nicho” El parlamentario de Francia rebelde, un día durante el cual un grupo fija la agenda en la asamblea, será el 27 de noviembre. La ley de duplom destinada a levantar las limitaciones que pesan la profesión de los agricultores, adoptada a principios de julio con el apoyo de los macronistas, LR y la extrema derecha, fue el tema de un gran movimiento protestante, incluido dentro del mundo científico.





Una petición que exige su derogación reunió a más de 2.1 millones de firmas en el sitio de la Asamblea Nacional, inaudita, permitiendo la tenencia de un debate futuro, esencialmente simbólico, en la Asamblea. El 7 de agosto, el Consejo Constitucional censuró la disposición más disputada de la Ley Duplomb, que preveía la reintroducción en las condiciones de un pesticida prohibido de la familia de neonicotinoides. La semana siguiente, Emmanuel Macron promulgó la ley, desestimando la posibilidad de solicitar una nueva deliberación del Parlamento.









Laurent Dupumb, el senador Les Républicains (LR) que trajo la ley agrícola parcialmente censurada, no había excluido un nuevo texto para reintroducir el disputado pesticida de acetamipride, pero esta vez teniendo en cuenta los criterios impuestos por los hombres sabios. En cuanto al grupo ambiental en la asamblea, ya le había informado de su intención de presentar un proyecto de ley para tratar de obtener “Una abrogación total” de la ley.