el tercer proyecto de la izquierda

Para Aristóteles, el “buena vida”l’eudaimoníano se trata de placer ni de éxito individual aislado: presupone un marco, una ciudad ordenada, condiciones materiales estables, una forma de reconocimiento social. Ciertas condiciones son innegociables: poder trabajar, transmitir, planificar. Cuando desaparecen, no sólo se derrumba el nivel de vida, sino también la dignidad misma de la existencia.

Pero esto es precisamente lo que está en juego hoy. Lo que se está resquebrajando en nuestras sociedades no es sólo la distribución de la riqueza: es la posibilidad, para una parte cada vez mayor de la población, de llevar una existencia estable, legible y digna, donde el esfuerzo tenga significado, las reglas tengan coherencia y el futuro tenga forma. La izquierda ha perdido el sentido del pueblo. Pretende corregir, compensar, redistribuir, sin lograr responder a la pregunta que se ha vuelto central: ¿qué es una vida que mantiene unida?

Las clases medias están en el centro de esta ruptura. No porque sean los más pobres, sino porque la promesa de una vida mejor ya no se cumple para ellos. La obra permanece, pero ya no proyecta. La vivienda es accesible, pero a costa de un esfuerzo desproporcionado. La escuela está abierta, pero ya no corrige determinismos. La salud existe, pero el acceso a ella se vuelve incierto. Nada se desmorona del todo. Pero todo está tenso. A esta tensión se suma el sentimiento de abandono: de territorios donde los servicios se retiran, de un mundo político que habla de estas realidades sin habitarlas.

Estas oraciones no son abstractas. Sandrine, de 44 años, supervisora ​​en un supermercado cerca de Clermont-Ferrand, gana 2.400 euros netos al mes. Cría sola a dos hijos, paga 750 euros de hipoteca y termina cada mes en descubierto. Su casa, comprada por 150.000 euros hace nueve años, vale 250.000 – “Ya no pude comprarlo”. La carne ha aumentado a una vez cada quince días. En el trabajo, los objetivos se elevaron a un umbral “Inalcanzable, que sólo se puede lograr mediante el sufrimiento” – agotamiento, accidentes, rotación que nunca había visto. A su hijo, que quería una escuela secundaria general, lo asignaron a pintar y enyesar. Su madre pasó la noche en una camilla en la sala de urgencias de Clermont. “Nos sentimos invisibles para las administraciones, dijo simplemente. Si pido ayuda, nadie viene. No tengo más esperanzas. » Nathalie, que regenta una tienda en Laval, tiene dos empleos; su marido, un policía, también tiene dos. Su fórmula plana lo dice todo: “No ganamos lo suficiente para vivir bien, demasiado para las ayudas. » Florence, representante sindical en Vienne, ve cómo el autobús que llega a su ciudad se reduce a dos viajes por día. Todos repiten: “Trabajamos, pagamos y apenas nos va mejor que los que no trabajan. »

No es la pobreza lo que los daña. Es la injusticia percibida, el esfuerzo que ya no da frutos, la promesa que ya no se cumple. Esto es lo que el “buena vida” : no una realización espectacular, sino una dignidad ordinaria. Cuando desaparece, no es la comodidad lo que se desmorona, es el contrato republicano el que se desintegra. Por cierto, la cuestión de la inmigración está poniendo a prueba la capacidad de la sociedad para permanecer coherente. Cuando los servicios están saturados y la integración es incierta, cristaliza un sentimiento más amplio: que el orden común ya no se mantiene del todo. Actuar como si no existiera es abandonar el terreno a quienes lo utilizan como instrumento de división; responder sólo con un cierre es negarse a ver su complejidad.

François Dubet habla de desprecio social, Pierre Rosanvallon de falta de reconocimiento. Christopher Lasch, y luego Michael Sandel, describieron una élite que, al celebrar a los ganadores de una meritocracia estrecha, termina humillando a los demás. Julien Benda ya denunció la traición de los clérigos: aquellos que debían llevar lo universal abrazando las pasiones particulares de los poderosos. Es este vínculo, hecho tanto de reconocimiento como de redistribución, el que se ha deshecho. Esta crisis es parte de un movimiento más profundo. Karl Polanyi lo había demostrado: cuando una sociedad deja que el mercado organice todas sus relaciones, se produce una inestabilidad que acaba reclamando una reacción. El mercado desvincula a la economía de las estructuras sociales que la hacen viable, debilita vidas, aumenta la incertidumbre y empuja a la sociedad a protegerse.

En toda Europa, una familia política está tratando de sacar a la izquierda de su estancamiento. La Fundación Jean-Jaurès lo nombró, en junio de 2025, el “tercera izquierda” : ni la tercera vía blairista –disuelta en el mercado– ni el populismo de izquierda –cuyas escisiones nunca han aguantado–, sino una síntesis exigente, de izquierda en la economía, firme en el orden republicano y el control de las fronteras. Mette Frederiksen, en Dinamarca, lo resume: un Estado de bienestar sólo puede defenderse asumiendo un discurso soberano claro sobre soberanía, seguridad e inmigración. La socialdemocracia sueca, el Partido Laborista Azul en torno a Keir Starmer, el Partido Laborista de Anthony Albanese y el sanchismo español exploran la misma ecuación: radicalidad de los objetivos, rigor de los medios. Es precisamente esta medida la que la izquierda francesa no quiso dar. En esta internacional que se busca a sí misma, escribe la fundación, “Francia está aislada”.

Según este criterio, el proyecto del Partido Socialista (PS) para 2027 decepciona. Seis ideas están alineadas, sin lo que haría de una plataforma un proyecto: un principio, un curso, una historia. Reconocemos los viejos reflejos de una izquierda defensiva, aún prisionera de los compromisos de los Nupes que, sin embargo, afirma haber abandonado: el control de los flujos migratorios se trata de labios para afuera, el reconocimiento de las clases medias se reduce a una intención. Al no elegir al pueblo y al progreso, el PS en realidad elige no decir nada más y sigue cediendo terreno, voto tras voto, a quienes deciden. Sin embargo, sólo hay que escuchar.

Amartya Sen y Martha Nussbaum, herederos directos de Aristóteles, propusieron pensar la justicia social no en términos de recursos, sino de capacidades : la capacidad real de los individuos para llevar la vida que tienen motivos para valorar. Esto es lo que piden las clases medias: posibilidades efectivas, no derechos formales. Poder vivir en algún lugar sin agotarse. Poder trabajar sin cansarse. Poder criar a tus hijos sin ansiedad. Poder darse un capricho sin demora. Una vida normal y digna.

Hay urgencia. Somos, en muchos sentidos, como los sonámbulos descritos por Christopher Clark en vísperas de 1914: intuimos que todo terminará mal sin darnos fuerzas para frenar.

EXPRESO ORGÁNICO

Eric Hazán Es directivo de empresas y ensayista, imparte docencia en HEC y Sciences-Po. Es el fundador del think tank “La fundición de la realidad”