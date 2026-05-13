Los casos de contacto francés del pasajero del “Hondius” que murió por hantavirus son “hospitalizado” O “actualmente hospitalizado”indicó este martes 12 de mayo, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, durante las preguntas al gobierno en la Asamblea. Además, ante las numerosas cuestiones relacionadas con el hantavirus, el ministerio y los expertos intervendrán este martes por la tarde. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación.

La francesa contaminada sigue “en estado grave” y en cuidados intensivos, dijo el ministro de Salud, precisando que no hubo “No hay evidencia a favor de la circulación difusa del virus” En Francia.

Stéphanie Rist responde a las preguntas este martes por la tarde durante una rueda de prensa con la directora de Salud Pública de Francia, Caroline Semaille, así como con Jean-François Delfraissy, presidente del Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE).

Por el lado de los médicos, están a su lado varios grandes responsables de las enfermedades infecciosas y de la virología francesas: Yazdan Yazdanpanah, especialista en enfermedades infecciosas del hospital Bichat Claude-Bernard, Olivier Schwartz, virólogo del Instituto Pasteur, Antoine Flahault, epidemiólogo, Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas y director médico de la red de hospitales de referencia para riesgos epidémicos y bacteriológicos.

Los casos de contacto francés del pasajero del “Hondius” que murió por hantavirus son “hospitalizado” O “estar hospitalizado”indicó también Stéphanie Rist durante las preguntas al gobierno en la Asamblea.

Los ocho franceses que tomaron el primer avión el 25 de abril desde Santa Elena (isla británica en el Atlántico Sur) hasta Johannesburgo (Sudáfrica) con el pasajero enfermo “actualmente están hospitalizados”, dijo el ministro. “En el segundo avión” procedente de Johannesburgo, que la pasajera había intentado tomar sin éxito debido a su estado de salud, “Tuvimos franceses que identificamos y que están siendo hospitalizados”, añadió.

Este martes por la mañana se celebró en Matignon la primera reunión interministerial dedicada al hantavirus. Ahora deberán celebrarse dos reuniones de coordinación interministerial diariamente en Matignon para garantizar un seguimiento hora tras hora de la situación hasta el final de la crisis.

Más de una veintena de países se ven afectados por las evacuaciones que tuvieron lugar en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), desde donde el “Hondius” partió el lunes por la tarde hacia los Países Bajos, con parte de su tripulación, un médico y una enfermera a bordo.

El pasajero español del “Hondius”, repatriado el domingo a Madrid, donde fue diagnosticado positivo por hantavirus, presenta ahora síntomas, fiebre y dificultades respiratorias, pero se mantiene estable, anunció el martes el Ministerio de Sanidad. Se encuentra en régimen de aislamiento en un hospital militar de Madrid, al igual que los otros 13 españoles evacuados del barco.

Una mujer francesa repatriada del “Hondius” se sintió mal el 10 de mayo y dio positivo y fue aislada. Su estado de salud ha “degradado” la noche del 10 al 11 de mayo, según las autoridades francesas. Uno de los 17 estadounidenses a bordo del barco dio positivo. Otro presenta “síntomas leves”, dijo el Departamento de Salud de EE. UU. el 10 de mayo.

“Dado el largo período de incubación del virus (…) otros casos » Podría aparecer en las próximas semanas, advirtió este martes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español en Madrid. El jefe de la OMS pidió respeto “consejos y recomendaciones” de su institución.

El MV “Hondius” se dirige ahora a Holanda tras la evacuación bajo alta protección, en las Islas Canarias, de más de un centenar de pasajeros y tripulantes de este crucero donde se detectó un brote de hantavirus.

“Misión cumplida”, “, se regocijó el lunes por la tarde la ministra española de Sanidad, Mónica García, en el muelle del puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife. “Hemos evacuado a los 125 pasajeros y miembros de la tripulación de 23 países, que ya han regresado a casa o están siendo repatriados”. añadió.

El MV “Hondius”, que zarpó el lunes por la noche, llegará el domingo por la tarde a Rotterdam, en los Países Bajos, según su propietario.