Putin, Tump, Xi Jinping… La sinrazón del más fuerte

El derecho del más fuerte no siempre es el mejor. Al igual que el lobo de la fábula de La Fontaine, Vladimir Putin se veía a sí mismo como un depredador estepario capaz de devorar a la frágil Ucrania. Grosero desprecio. Más de cuatro años después del lanzamiento del“operación militar especial” Con el objetivo de apoderarse de todo o parte del territorio ucraniano en nombre del sacrosanto imperio ruso, el autócrata de Moscú está dando largas. E incluso retrocede. En abril, su ejército mercenario perdió terreno. Y esto a pesar de las ventajas que se suponía que le daría la guerra estadounidense-israelí en Irán, que supuestamente reduciría las entregas de armas occidentales a la resistencia ucraniana al tiempo que aumentaría los ingresos rusos del petróleo y el gas… Putin ya no se pavonea. Impopular por las enormes pérdidas de la guerra (350.000 soldados muertos desde 2022), la crisis económica y el corte de las redes de información, ahora parece temer a su propio pueblo.

La sinrazón del más fuerte también se ha apoderado de Washington. Diez semanas después del estallido de Furia Épica contra Irán, que Donald Trump calificó de “excursión” Para eliminar a un enemigo de cuarenta y siete años, castigar a un régimen inicuo y liberar a todo un pueblo, la guerra se convirtió en una trampa estratégica. A pesar de la eliminación del Líder Supremo y de la mayor parte de la clase dominante el primer día de los bombardeos, los Guardias Revolucionarios siguen reinando mediante el terror sobre un pueblo que está pagando el precio de la destrucción.

Al amenazar el tráfico marítimo de petróleo y gas en el Estrecho de Ormuz, Irán ha tomado como rehén a la economía mundial, obligando al imprudente Donald Trump a decretar un alto el fuego para jugar la carta de negociaciones improbables. Sin éxito hasta el momento. Para limitar a los iraníes, el presidente estadounidense pareció optar por una estrategia de bloqueo naval destinada a estrangular la economía iraní y liberar al mismo tiempo los centenares de petroleros prisioneros en el Golfo Pérsico. Nuevo fracaso. Por temor a represalias iraníes, el monarca de Arabia Saudita se opuso a la operación policial estadounidense en el estrecho.

En Irán como en Ucrania, la resistencia de los débiles a los fuertes puede explicarse por una innovación en la práctica de la guerra. Enjambres de drones guiados por inteligencia digital frustran a las armadas. Baratos, estos dispositivos permiten a los iraníes, que los introdujeron en la guerra ruso-ucraniana, mantener una amenaza asimétrica contra la que acaban agotándose los ruinosos misiles de interceptación y los increíbles cazas supersónicos. Así, las naciones con armas nucleares –cuya posesión sólo puede ser defensiva– quedan impotentes ante una nueva forma de guerra de guerrillas. La principal potencia militar del mundo se encuentra en un callejón sin salida. Tomando prestada la retórica de Putin, Trump se reduce a amenazar con bombardeos masivos contra civiles o a hablar sobre el uso de tropas terrestres. Pero la democracia estadounidense, a diferencia de la dictadura rusa, no puede derramar impunemente la sangre de sus soldados.

Este fracaso de la guerra en Irán es tanto más amargo para el presidente estadounidense porque lo debilita frente a su verdadero adversario. Desde su primer mandato en la Casa Blanca, Donald Trump ha tenido una sola obsesión: contener el ascenso del inmenso poder económico y militar de China.

En enero, la destitución manu militari del dictador venezolano Nicolás Maduro y su reemplazo por un líder dócil tenía como objetivo cortar el suministro de petróleo chino. ¿A qué podría conducir el actual enfrentamiento con Irán, otro importante proveedor de energía del ogro chino? Ahora todo parece depender de Pekín, donde Donald Trump viajará del 13 al 15 de mayo. Al amenazar con privar a la tecnología estadounidense de las tierras raras, materias primas de las que China tiene prácticamente un monopolio, logró interrumpir la guerra contra los derechos de aduana declarada por Trump. En octubre de 2025, durante una reunión en Corea, Estados Unidos y China llegaron a un compromiso. ¿Puede la nueva reunión prevista en Pekín conducir a la reapertura del estrecho de Ormuz deseada por China? Comienza el enfrentamiento diplomático.