La Comisión Europea debe dejar de rehuir a los gigantes digitales.

Trabajamos incansablemente para garantizar que Europa se convierta en un mercado más unificado, una condición necesaria para su surgimiento como potencia digital. Entre las iniciativas recientes, se puso en marcha la DSA, una regulación –adoptada democráticamente– destinada a proteger a las personas en el espacio digital, frenar los riesgos sistémicos inducidos por plataformas de gran tamaño y garantizar los derechos fundamentales. En un momento en que la justicia estadounidense condena duramente a sus gigantes por el impacto de sus sistemas en la salud de los adolescentes, estamos viendo hasta qué punto Europa fue pionera y hizo bien en actuar sobre estos problemas.

Modestamente, denunciamos X (antes Twitter) ante el sistema de justicia francés con cierto éxito. Elon Musk no acude a la citación, pero insulta a los jueces y comenta estos procedimientos democráticos y sobre todo legítimos. Un juez de instrucción continúa ahora la investigación de numerosas denuncias.

Al levantar el velo sobre las prácticas opacas de las plataformas estadounidenses, lo que exigimos es la construcción de una sociedad digital europea. Europa es un tercer camino digital que debe continuar, incluso con la inteligencia artificial (IA), frente al Lejano Oeste estadounidense y el autoritarismo chino y ruso. El reglamento DSA fue diseñado como garantía de nuestra identidad europea y de nuestros valores. Ahora debe aplicarse. En realidad.

Sin embargo, los estados miembros y el Parlamento Europeo han otorgado a la Comisión Europea la responsabilidad de regular las plataformas de muy gran tamaño (VLOP). Por lo tanto, corresponde a la Comisión informar periódicamente sobre esta cuestión, así como actuar con mayor rapidez y firmeza. Esta es también la invitación que hizo el presidente de la República, Emmanuel Macron, a la presidenta Ursula von der Leyen, en una carta fechada el 16 de marzo.

Pero, sorprendentemente, si bien los Estados miembros han confiado explícitamente a la Comisión la competencia para regular plataformas de gran tamaño, parece haber delegado tácitamente esta responsabilidad a los tribunales nacionales. Fueron investigadores alemanes de Democracy Reporting International quienes se aseguraron de que los datos de X volvieran a ser accesibles, una condición esencial para estudiar la desinformación y las campañas de injerencia extranjera. Y fueron los tribunales holandeses los que condenaron a Meta por no respetar el derecho de los usuarios a acceder a los contenidos de forma cronológica y no jerárquica mediante el algoritmo interno.

Estos avances se lograron gracias a la movilización de las ONG, que la Comisión utiliza a veces para identificar las deficiencias de las plataformas. ¡Estas asociaciones y centros de investigación, con sus recursos limitados, están haciendo ahora más para hacer cumplir las regulaciones que la propia Comisión! La Comisión debería adoptar inmediatamente estos avances ante los tribunales nacionales para que sean eficaces para todos los ciudadanos europeos. Especialmente cuando Europa se presenta como un mercado único. Es sorprendente e incluso lamentable que la Comisión no lo escuche.

Aún más preocupante es que, si bien X fue declarado culpable de violar la DSA, la Comisión habla de labios para afuera sobre esta victoria. En cuanto a la multa impuesta, la institución no facilita ninguna información sobre el pago real de esta multa de 120 millones de euros. Los expertos europeos aprendieron más sobre el procedimiento gracias a la reacción estadounidense que a la propia Comisión, una lástima.

El ex Presidente de la Comisión, Jacques Delors, solía decir : “Un gran mercado no te enamora”y sin embargo… ¿Cómo enamorarse de un mercado que se está desmoronando, que no canta sus victorias por miedo a enfadar a su irascible socio americano?

La Unión no consideró útil condenar jurídicamente las violaciones de las normas comerciales internacionales cometidas por Donald Trump el año pasado ni las operaciones que lanzó este año al margen de toda legalidad internacional, primero en Venezuela y luego hoy contra Irán. En cambio, la presidenta von der Leyen prefiere teorizar sobre el fin del multilateralismo.

Al mismo tiempo, se intensifica la ofensiva diplomática e informativa. La prensa informa que el Secretario de Estado estadounidense (Marco Rubio, nota del editor) dio instrucciones a las embajadas para contrarrestar ciertas narrativas y apoyar públicamente a X. Elon Musk incluso pidió la disolución de la Unión Europea, anunciando su condena por engaño y falta de transparencia, o tratado “retrasado mental” los magistrados que investigan.

Ahora surge la sensación de que la Comisión parece poderosa con los más débiles y débil con los más poderosos.

En los próximos dos años, muchos Estados miembros vivirán elecciones con un aumento del antagonismo y el populismo de izquierda y derecha. La DSA había identificado, desde el principio, los efectos nocivos para la democracia y las elecciones causados ​​por plataformas muy grandes y no reguladas. Por su parte, los reguladores nacionales han observado desde hace tiempo que sólo el nivel europeo puede influir para imponer la moderación y la neutralidad de los algoritmos.

Recordemos que la DSA prevé sanciones de hasta el 6% del volumen de negocios anual global de una plataforma en caso de incumplimiento de sus obligaciones. En caso de violaciones reiteradas o graves, la Comisión puede llegar a imponer multas coercitivas o incluso, como último recurso, prohibir temporalmente el acceso al servicio en territorio europeo.

Sin embargo, la Comisión parece estar temblando y postergando las cosas. Es como si no pudiera lamentarse por una relación transatlántica que ya no existe. Al hacerlo, perjudica la idea europea: las encuestas son unánimes; ya sea Eurobazooka/Le Grand Continent y Cluster 17 (enero), Politico Pulse (abril), o incluso Ifop (enero), expresan el deseo de desalineación de las políticas estadounidenses. Por lo tanto, la Comisión tiene una base popular para aparecer finalmente como una potencia política europea; una necesidad absoluta en un mundo que ahora es más brutal e incierto.

En cuanto a los medios para garantizar el respeto, existen numerosas vías: confiscación de los bienes de X hasta que se agoten sus recursos, apertura de una investigación expedita por infracción generalizada de la DSA sobre la base de victorias nacionales, apoyo a los actores que mantienen vivo el debate y el pluralismo.

Regular a los gigantes digitales es democracia y estado de derecho en acción. Y existe una verdadera urgencia de actuar. ¡Como europeos!

BIOS EXPRESA

Eric Bothoreldiputado del Renacimiento por Côtes-d’Armor, está en el origen del informe dirigido a la red social

Gilles BabinetEl empresario, expresidente del Consejo Nacional Digital, es actualmente presidente de la misión Café IA.