¿Por qué hay tantos candidatos para las elecciones presidenciales? La era de los pequeños empresarios políticos

Los candidatos a las elecciones presidenciales se multiplican. Hasta la fecha hay más de 30 aplicaciones potenciales. Esta inflación suscita críticas y sarcasmo. ¿Es esto realmente razonable? Ya no parece haber ningún filtro o inhibición a la expresión de ambiciones personales. La explosión del número de candidatos es engañosa. La mayoría no son sostenibles en el tiempo. Los contendientes suelen ser candidatos sobre todo por la visibilidad, un pequeño recorrido mediático y un cuarto de hora de gloria warholiana. Son candidatos para la selección de las encuestas que se irá clasificando gradualmente entre candidatos presidenciales creíbles y aspirantes efímeros. Pocos candidatos tienen los recursos financieros y las redes partidistas para participar en una campaña en la que obtener el patrocinio de los quinientos funcionarios electos sigue siendo un obstáculo difícil de superar. Recordemos que en 2022 se presentaron 12, habiéndose alcanzado el récord, desde 1965, en 2002 con 16 aspirantes.

Sin embargo, esta profusión es significativa. Es el síntoma de desarrollos estructurales en el campo político: una individualización de la competencia política y una descolectivización del juego político. Están en juego cinco dinámicas cuyos efectos se refuerzan mutuamente.

El sistema de partidos se ha atomizado y ya no está estructurado por partidos grandes y dominantes. La Asamblea Nacional nunca ha tenido tantos grupos parlamentarios (11: cifra récord durante la Quinta República). Hasta 2017, los dos partidos dominantes (PS y UMP-LR) presentaron un candidato que tenía un amplio atractivo. La victoria de Emmanuel Macron rompió este duopolio pero también rompió el sistema partidista. El tripartito nacido de las elecciones legislativas de 2024 es engañoso. Oculta una fragmentación aún mayor. Dos de los tres polos (la izquierda, el “bloque central”) están fracturados en múltiples partidos, cada uno de los cuales busca influir en las elecciones presidenciales, especialmente porque ya no existe ningún liderazgo partidista natural. Cada partido necesita un candidato para existir incluso si sus ambiciones son modestas. El caso del PCF es emblemático del escaparate esencial que representa un candidato (Fabien Roussel).

Para regular la competencia en estos campos divididos, está en circulación la idea de elecciones primarias. Su función ha cambiado: deciden entre candidatos de un mismo partido, se convierten en un proceso más amplio para limitar los candidatos de un espacio político, muy difícil de organizar y peligroso por ello. La perspectiva de elecciones primarias adelanta la campaña presidencial y estimula las ambiciones presidenciales. Marine Tondelier, Clémentine Autain y François Ruffin son candidatos a unas elecciones primarias cuya organización real es hipotética.

La fragmentación partidista y la fragmentación electoral se refuerzan mutuamente. Las próximas elecciones presidenciales son particularmente inciertas. Los electorados son fluidos, los espacios políticos no están muy estabilizados. El trabajo de Vincent Tiberj muestra que la proximidad partidista de los franceses nunca ha sido tan baja, lo que significa que los votantes ya no se identifican con un partido y son móviles. Esta desafiliación partidista hace que los votantes estén disponibles para opciones menos predecibles. Pocas fuerzas políticas tienen una base estable (RN, LFI). Además, los protagonistas prevén que el umbral de clasificación para la segunda vuelta será bajo, lo que abre el juego electoral. Las fronteras electorales de los “bloques” son, desde abajo, permeables incluso si la división izquierda-derecha sigue estructurándose. Se lanza así la carrera por el “voto útil”. Se trata de todos los campos. Esta incertidumbre electoral alimenta las ambiciones y anima a muchos actores a probar suerte.

La ruptura del sistema de partidos contribuye al debilitamiento de los partidos. Poco representativos, poco establecidos, apoyados en frágiles bases activistas, ya no estructuran el juego presidencial como en el pasado. Los candidatos se desarrollan fuera de los partidos y contra ellos (Dominique de Villepin). Los partidos nominan candidatos, pero esta nominación ya no produce candidatos indiscutibles. Los activistas de LR han designado a su paladín, Bruno Retailleau, pero su legitimidad es débil y no es seguro que finalmente sea candidato. Sus competidores (Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, David Lisnard….) no se han rendido y siguen al acecho. El PS no puede ponerse de acuerdo sobre el procedimiento de selección de un candidato (primarias cerradas o primarias de la izquierda no melenconista). Mientras tanto, las aplicaciones están prosperando. Para ser candidato a la nominación del PS, en el pasado era necesario apoyarse y legitimarse en una “corriente” organizada. Estas sensibilidades estructuradas ya no existen, lo que favorece las individualidades (Jérôme Guedj).

Los partidos “personales” (RN, LFI, Horizons, etc.) controlan el proceso de selección de candidatos mejor que los partidos “tradicionales”. Se caracterizan por un liderazgo indiscutible. Invierten el proceso: el partido no crea al líder sino al revés. Pero la multiplicación de partidos personales conduce a un aumento de las candidaturas.

Los recursos de opinión y el capital de las encuestas se convierten en recursos esenciales contra esta legitimidad partidista cada vez más frágil. El campo de los medios se ha transformado con la proliferación de canales de noticias continuas. Promueve la creación de un capital mediático que ya no está reservado a un puñado de dirigentes. La automeditación que permiten las redes sociales también permite ganar visibilidad. Las encuestas se convierten en los árbitros de esta competencia mediática. El fenómeno no es nuevo (pensemos en el avance de Ségolène Royal en 2006). Pero los partidos dependen cada vez más de las encuestas y de su selección darwiniana para decidir la competencia prepresidencial. Ha aumentado la delegación de la función de selección de candidatos a las urnas. En la macroniebla o en el espacio socialdemócrata, se lanza la carrera por el candidato “mejor situado” (es decir “en las encuestas”…). Las encuestas de opinión deben decidir entre François Hollande, Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud o Bernard Cazeneuve, por la izquierda, o Edouard Philippe y Gabriel Attal, por la derecha. Los propios encuestadores alertan a los actores políticos sobre este papel excesivo otorgado a las encuestas y los efectos perversos de esta externalización por parte de los partidos de su papel de selección (Brice Teinturier, “le Figaro”, 15 de abril de 2026).

Estos diversos fenómenos que alimentan la fragilidad del liderazgo contribuyen a nivelar y trivializar las ambiciones. ¿Por qué no yo? Ahora más personas se sienten empoderadas para participar en la carrera presidencial. La elección de Emmanuel Macron en 2017 sentó un precedente. Un actor “externo” irrumpió en el campo político y fue elegido por “irrupción” (según sus propias palabras). Se ha producido una forma de “desjerarquización” en el campo político. La concentración del capital político en manos de unos pocos líderes parece haberse esfumado. Hemos pasado así de la era de los líderes a la de los pequeños empresarios políticos.