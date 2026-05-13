La tasa de desempleo en Francia supera el 8%, la primera desde 2021... Lo que hay que recordar de las cifras del INSEE

El desempleo vuelve a aumentar en Francia y vuelve a superar el 8%, por primera vez en cinco años, informó el INSEE este miércoles 13 de mayo. Los jóvenes parecen ser los primeros afectados por este deterioro del mercado laboral. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

Por primera vez en cinco años, la tasa de desempleo ha vuelto a superar el 8% en Francia, 0,2 puntos más que en el primer trimestre de 2026 y 0,7 puntos en un año, según el INSEE. Y esto, en un contexto de desaceleración económica.

En el primer trimestre, la tasa de desempleo definida por la Oficina Internacional del Trabajo alcanzó el 8,1%. El número de personas que están en paro y lo buscan activamente aumenta en 68.000 en un trimestre, hasta alcanzar los 2,6 millones de personas, detalló el Instituto Nacional de Estadística.

El objetivo de Emmanuel Macron de reducir la tasa de desempleo al 5% al ​​final de su segundo mandato en 2027 parece más inalcanzable que nunca.

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, puso en perspectiva esta mala cifra al comentar sobre France info que durante el “Antes de la desaceleración de la economía francesa, después de 2012, la tasa de desempleo estaba por encima del 10%”. “Desde 2010, en 15 años, la cifra tal vez les sorprenda: la economía francesa ha creado cerca de cuatro millones de puestos de trabajo netos, las creaciones menos las eliminaciones”añadió.

El Ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, señaló en France 2 que “La tasa de empleo está en su nivel más alto en 50 años”. Esta tasa aumentó en el último trimestre 0,1 puntos, hasta el 69,5% entre las personas de 15 a 64 años. En un año, esta tasa disminuye 0,5 puntos entre las personas de 15 a 24 años, pero aumenta 0,6 puntos entre las personas de 55 a 64 años.

Para este economista, la verdadera observación “problemático” sería “un aumento del desempleo con una disminución de la población activa”.

Nathalie Chusseau, profesora de economía de la Universidad de Lille, observa que “En un año, la mayor parte del aumento proviene del aumento del desempleo juvenil: más un 2% para los jóvenes de 15 a 24 años (hasta el 21,1%)”. “Esto se ve corroborado por las crecientes dificultades de los jóvenes, incluidos los cualificados, para acceder al mercado laboral, con un aumento de la duración de la obtención del primer empleo”dijo.

En particular, apunta a un aumento del número de jóvenes de 15 a 29 años que no trabajan, ni estudian ni reciben formación (ninis) en 0,4 puntos durante el año y en más de 0,9 puntos desde 2019, hasta el 13,1%.

En comparación con el cuarto trimestre de 2025, la tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años ciertamente ha disminuido 0,4 puntos, pero esta caída no es estadísticamente significativa, según Vladimir Passeron, jefe del departamento de empleo del INSEE, que prefiere mantener el aumento de 2 puntos en un año.

El desempleo entre las personas de 25 a 49 años se deterioró 0,4 puntos durante el trimestre y 0,6 puntos durante el año, hasta el 7,3%, mientras que se mantiene casi estable entre las personas mayores en el 5,1% (+0,1 puntos durante el trimestre).

El INSEE precisa que desde la implementación de la ley para el pleno empleo en enero de 2025, “Los beneficiarios del RSA y los jóvenes de 15 a 29 años aportan casi la mitad del aumento de la tasa de desempleo”estos grupos se inscriben automáticamente en las listas de solicitantes de empleo de France Travail.

Esto no implica automáticamente su clasificación como desempleados en el sentido de la OIT, pero una vez registrados en France Travail, pueden responder más fácilmente. “a una oferta de trabajo” y por lo tanto “pasar, al menos temporalmente, de la inactividad al desempleo en el sentido de la OIT”señala Vladimir Passeron.