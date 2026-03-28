Para 2027, la izquierda debe demostrar que es digna del legado de Lionel Jospin

Hay coincidencias en la Historia que resuenan como promesas. La muerte de Lionel Jospin, ocurrida al día siguiente de las elecciones municipales, supone un alivio inesperado para estas elecciones, determinantes en muchos aspectos para el futuro de las fuerzas progresistas. Él, constructor de la izquierda plural, que supo unirse para gobernar, habría apreciado sin duda los resultados de la segunda vuelta, que permitió al Partido Socialista y a los ecologistas conservar París, Lyon y Marsella, y ganar en varias grandes ciudades.

En un panorama político agobiado por la perspectiva de una victoria de la Agrupación Nacional en 2027, sin duda habría saludado la capacidad de movilización de los votantes de izquierda, como en 2024 con el Nuevo Frente Popular. Pero a diferencia de 2024, donde los simpatizantes de izquierda habían aceptado, en nombre de la barrera republicana, la alianza con La Francia insumisa (LFI), a Jospin no se le habría escapado que una gran parte de ellos rechaza ahora esta opción. Se trata, en efecto, de dos izquierdas distintas que salieron de las urnas el domingo por la noche: con una ventaja innegable para la izquierda socialista, ecologista y reformista, la que está totalmente en línea con el legado del ex Primer Ministro.

Algunos ya analizan este resultado como el trágico regreso de las “izquierdas irreconciliables”: esto es ignorar que la tensión entre el ala radical y el ala gubernamental siempre ha atravesado a los progresistas, que está en la base misma de la historia de la izquierda. Fue necesaria la estatura moral y la habilidad política de Jospin para lograr sublimar esta larga disputa reuniendo a socialistas, comunistas, ecologistas, chevènementistas y radicales de izquierda dentro de la “izquierda plural”.

Entre 1997 y 2002, esta coalición arco iris se dio los medios para cambiar la vida – adopción de la semana de 35 horas, cobertura sanitaria universal (CMU), alianzas civiles, paridad en la política, etc. -, antes de dispersarse con tantos matices desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La falta de previsión de la izquierda, su incapacidad para discernir el peligro de la extrema derecha condenaron el experimento: Lionel Jospin pagó el precio, sancionado por las mismas personas a las que había llevado al poder.

Veinticinco años después del desastre del 21 de abril de 2002, la izquierda está en plena reconstrucción. Y busca siempre, comienzo eterno, su epicentro, entre el radicalismo y el reformismo. Ese era el objetivo de estas elecciones municipales: evaluar el atractivo del LFI o, por el contrario, su efecto repelente para el electorado de izquierda. Para Jean-Luc Mélenchon, que sigue decretando su hegemonía desde su 22% en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, la votación suena como una primera desautorización. Si supo movilizarse en la primera vuelta, confirmando su anclaje entre una parte de la juventud militante, su estrategia de permanente ruido y furia, su manipulación culpable de los clichés antisemitas le costó caro, impidiéndole ampliar su base en la segunda vuelta. LFI se topó con la solidez de la ecología social, bien anclada en las grandes ciudades, que rechaza su brutalización de la vida política. A fuerza de insultos, Mélenchon se topó con un techo de cristal: una mala señal para cualquiera que quiera erigirse como voto útil en 2027.

Para la izquierda no melenconista, por el contrario, las elecciones municipales han abierto un camino. El de la claridad política y la libertad del chantaje electoral que el LFI quiere imponerle. En Marsella y París, el rechazo de cualquier alianza con los rebeldes resultó ser electoralmente rentable, al tiempo que derribaba la alfombra de debajo de los pies de una derecha que busca constantemente demonizar a toda la izquierda. Pero para esta izquierda reformista, en plena renovación de sus ejecutivos y de sus rostros, todo está por hacer de aquí a 2027.

Se requiere un trabajo programático extenso para satisfacer las aspiraciones de un electorado de izquierda diverso, que tiene sed de justicia fiscal y servicios públicos y exige un futuro habitable. Sobre todo, no debe limitarse a su electorado urbano y educado, sino también dirigirse a la Francia rural, así como a las clases trabajadoras y a las generaciones más jóvenes, que constituyen el corazón de la dinámica rebelde. Es en estas condiciones que podrá encarnar un verdadero proyecto de emancipación, mayoritario y unificador. Y demostrar que son dignos del legado de Lionel Jospin.