¿Deberíamos realmente temer una nueva “crisis del petróleo”?

“¡Es una nueva crisis petrolera!” » El ministro de Economía, Roland Lescure, no fue el más tranquilizador ante los diputados este martes 24 de marzo al mencionar la guerra en Oriente Medio. La fórmula es contundente: recuerda un período oscuro, que puso fin definitivamente al fuerte crecimiento de los años de la posguerra. La “crisis del petróleo” fue el aumento de cuatro veces el precio del oro negro en 1973, cuando los principales países productores, miembros de la OPEP, redujeron sus entregas a Occidente para sancionar el apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Entonces comenzó una gran crisis económica: inflación galopante, recesión, desempleo masivo… Fueron años de “estanflación” (crecimiento bajo o nulo combinado con un fuerte aumento de los precios) que hizo sudar frío a todos los gobiernos durante unos diez años.

Este contexto, por supuesto, recuerda algunos elementos de la situación actual. Excepto que… ¡nadie ve surgir todavía la más mínima crisis económica! Ni en Francia ni siquiera en Europa. “Lamento este término “shock petrolero” que se aplica a la situación internacional, no a…