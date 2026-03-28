Israel pretende ampliar la “zona de amortiguamiento”, la ONU está preocupada por una nueva Gaza… Actualización sobre la situación

“Después de más de tres semanas, la guerra está fuera de control”. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este miércoles 25 de marzo sobre la guerra regionalizada en Medio Oriente. “Este conflicto ha superado los límites que incluso los dirigentes consideraban imaginables”, estimó el funcionario de la ONU, preocupado por un “ marea de sufrimiento humano” y “un shock económico más profundo”.

En el centro de sus temores está la situación en el Líbano, que está degenerando. Hasta el punto en que Antonio Guterres abogó por la “Modelo Gaza” no se reproduce en el Líbano. El país suma ya más de mil muertos y más de un millón de desplazados. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance de la devastadora guerra en el Líbano.

Los ataques israelíes ya han matado a 1.094 personas, entre ellas 121 niños, herido a más de 3.000 y desplazado a más de un millón de personas desde el 2 de marzo, según un nuevo informe del Ministerio de Salud libanés, publicado este miércoles.

El ejército israelí llevó a cabo el miércoles por la mañana nuevos ataques en los suburbios del sur de Beirut y en el sur del país. Este martes ordenó la evacuación de los residentes de siete barrios de este suburbio, que considera un bastión de Hezbolá, en previsión de acciones militares.

EL “Modelo Gaza”devastada por la guerra entre Israel y Hamás, “no debe reproducirse en el Líbano”suplicó este miércoles Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. “En toda la región y fuera de ella, los civiles están sufriendo graves daños y viven en una profunda inseguridad. Fui testigo de ello durante mi reciente visita al Líbano”dijo a la prensa. “Hezbolá debe dejar de lanzar ataques contra Israel. E Israel debe detener sus operaciones militares y ataques contra el Líbano, donde los civiles son los más afectados”.precisó Antonio Guterres.

Estos comentarios se producen cuando el Ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, amenazó a principios de marzo a los suburbios del sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbolá, con sufrir la misma devastación que Israel ha infligido a Gaza desde el inicio de la guerra contra el Hamas palestino.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el miércoles que su país estaba en proceso de ampliar la “zona de amortiguamiento” en el Líbano para “eliminar la amenaza de los misiles” de Hezbolá, según un vídeo difundido por su oficina. “Hemos creado una verdadera zona de seguridad que impide cualquier infiltración hacia Galilea y la frontera norte (de Israel, nota del editor). Estamos ampliando esta zona para eliminar la amenaza de los misiles antitanques y crear una zona de amortiguamiento más grande”dijo en este video.

Ya este martes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, había afirmado que las fuerzas israelíes “maniobró dentro del territorio libanés para tomar una línea de defensa avanzada” hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera.

En declaraciones a funcionarios de comunidades del norte de Israel que viven bajo el fuego de Hezbolá, Benjamín Netanyahu dijo que “La cuestión del desmantelamiento de Hezbollah sigue siendo central”. Añadió: “Está vinculado a la confrontación global con Irán, que continúa a pesar de lo que informan los medios. Pero estamos decididos a transformar fundamentalmente la situación en el Líbano”..

Por su parte, el líder de Hezbollah, Naïm Qassem, afirmó, en un comunicado de prensa, que cualquier negociación “bajo fuego” con Israel era un “rendirse”mientras el gobierno libanés pide conversaciones con el país enemigo. Pidió a las autoridades libanesas que revocaran su decisión de “criminalizar” Según él, la acción militar de su formación, que Beirut decidió prohibir a principios de marzo.

Además, la formación proiraní afirmó haber atacado a las tropas israelíes. “concentrados en las localidades fronterizas de Naqoura y Qawzah”así como varios sitios a lo largo de la frontera “con más de 100 cohetes”. Reivindica también una serie de ataques contra localidades del norte de Israel, en particular Kiryat Shmona, que no causaron víctimas según las autoridades israelíes.

Israel también había anunciado que, durante su operación terrestre en el Líbano meridional, “Centros de mando de Hezbollah desmantelados” así como un depósito de armas, y haber matado a varios combatientes de la formación, sin precisar el número.