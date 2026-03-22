Pakistán y Afganistán anuncian una tregua para el fin del Ramadán

Publicado el 18 de marzo de 2026 a las 20:43 horas. Lectura: 2 min.

Romper. Pakistán y Afganistán, en conflicto desde hace meses, anunciaron una tregua este miércoles 18 de marzo, al final del Ramadán, dos días después de un bombardeo paquistaní que dejó cientos de víctimas en un hospital para drogadictos de Kabul.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el miércoles este ataque, el más mortífero desde el conflicto entre ambos países, recordando que “Los establecimientos médicos deben ser respetados y protegidos según el derecho internacional”.

Poco después del entierro en Kabul de algunas de las víctimas, los dos países anunciaron uno tras otro, y en términos similares, una tregua con motivo del Eid el-Fitr. ella interviene “a petición de países islámicos amigos, Arabia Saudita, Qatar y Turquía”dijeron cada uno.

Entrará en vigor este miércoles a las 20 horas. y se prolongará hasta el próximo domingo a las 20.00 horas, hora de París, época de la festividad de Eid el-Fitr, afirmó el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar.

Pero Afganistán “Responderá con valentía a cualquier agresión”afirmó el portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid. Pakistán también ha dicho que está dispuesto a responder enérgicamente en caso de un ataque.

El lunes por la tarde, aviones paquistaníes bombardearon Kabul y devastaron un hospital de drogas. El ataque dejó 408 muertos y 265 heridos, según las autoridades talibanes. Islamabad negó haber atacado deliberadamente el centro médico y dijo que estaba apuntando a objetivos “militar y terrorista”.

Pakistán acusa a Afganistán de albergar a combatientes del movimiento talibán paquistaní (TTP), que se han atribuido la responsabilidad de ataques mortales en suelo paquistaní, lo que el gobierno talibán niega.

Varios funcionarios de las autoridades talibanes asistieron a la ceremonia, rodeados de amplias medidas de seguridad.

“Hoy es un día triste”declaró el ministro afgano del Interior, ofreciendo sus condolencias a las familias. “Los afganos están pasando por tiempos difíciles y los vengaremos”añadió. “No somos débiles, veréis las consecuencias de vuestros crímenes”lanzó el ministro a la atención de las fuerzas paquistaníes.

Pero Sirajuddin Haqqani, que fue durante mucho tiempo el hombre más buscado por Washington en Afganistán, dejó la puerta abierta a una resolución del conflicto mediante la mediación. “No queremos la guerra, pero la situación ha llegado a este punto, estamos intentando resolver el problema mediante la diplomacia”subrayó.

El hospital atendió a unos 2.000 pacientes adictos de todo Afganistán. “Algunas partes quedaron completamente destruidas (…) Vimos muchos pedazos de cadáveres esparcidos por todos lados”continuó Jacopo Caridi, evocando escenas “horrible”con partes del cuerpo en las ruinas.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados pidió el martes una investigación ” rápido “ Y “independiente” en la huelga.

También han aumentado los llamamientos a un alto el fuego inmediato entre Pakistán y Afganistán ante el aumento de las víctimas civiles desde la intensificación de los enfrentamientos el 26 de febrero.

Según un nuevo informe de la ONU publicado el martes, pero que no tiene en cuenta el ataque al hospital, al menos 76 civiles afganos han muerto desde el 26 de febrero. Más de 115.000 personas han sido desplazadas en Afganistán.