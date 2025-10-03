Overblight de drones en Dinamarca: aviones identificados por encima de la base militar más grande del país

Publicado el 27 de septiembre de 2025 a las 12:27 p.m.

Los drones no identificados se observaron por encima de la base militar más grande de Dinamarca el viernes por la noche, anunció la policía este sábado 27 de septiembre después de varias sobresalías del aeropuerto esta semana en el país nórdico.









La policía coopera con el ejército como parte de su investigación, dijo.





Ataques “híbridos”





La base de Karup comparte sus huellas con el aeropuerto Midtjyland, que se cerró brevemente, pero no se vio afectado ningún vuelo porque no se planificó ningún vuelo comercial, dijo Simon Skelsjaer.









El primer ministro danés pone a Frederiksen, dijo el jueves que Dinamarca había sido víctima de“Ataques híbridos” En los últimos días, refiriéndose a una forma de guerra poco convencional. El país enfrentó varias sobresalías de los aeropuertos civiles y militares esta semana, lo que interrumpió el tráfico aéreo, especialmente en Copenhague.





Los investigadores no han identificado a los funcionarios por el momento, pero el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, dijo el jueves que estos vuelos parecían ser “El trabajo de un actor profesional”.





¿Rusia responsable?





Put Frederiksen ha señalado a Rusia. “Hay un país que representa una amenaza para la seguridad de Europa, y es Rusia”dijo.





Moscú rechazó “Firmemente” Jueves cualquier participación en incidentes daneses. Su embajada en Copenhague los calificó como “Provocación escenificada” En un mensaje publicado en las redes sociales.





El ministro de justicia danés, Peter Hummelgaard, dijo a principios de esta semana que el objetivo de estos ataques era “Sembrar miedo, crear divisiones y asustar”.





Los vuelos de drones comenzaron solo unos días después de que Dinamarca anunciara que iba a adquirir armas de precisión de largo rango por primera vez porque Rusia representaría una amenaza “Para los próximos años”. Peter Hummelgaard dijo que Copenhague también adquiriría nuevas capacidades de detección de drones y neutralización.













Copenhague dará la bienvenida a una cumbre europea juntos los miércoles y jueves, reuniendo a los jefes de gobierno. El viernes, la capital danesa anunció que ha aceptado la oferta de Suecia de proporcionar su tecnología contra la comida para garantizar el funcionamiento sin problemas de la reunión.