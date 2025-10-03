Publicado el 2 de octubre de 2025 a las 5.30 p.m.

Actualizado el 2 de octubre de 2025 a las 5.35 p.m. Lectura: 1 min.







La Fundación Común se reanudó el jueves 2 de octubre todas las presidencias de las comisiones permanentes de la Asamblea el jueves 2 de octubre, con los votos de la concentración nacional, excepto las de las finanzas dedicadas a la oposición y que sigue ocupada por el rebelde Eric Coquerel.









El LR Alexandre Portier fue elegido al jefe del Comité de Asuntos Culturales, llevado a la socialista Fatiha Keloua-Hachi, y al Stéphane Macronista Travert al jefe del Comité de Asuntos Económicos en lugar de Aurélie encontrado (LFI).





Estos votos siguen la renovación de la oficina de la Asamblea, donde el RN regresó al obtener dos vicepresidentes y dos secretarios, con el apoyo de la base común.





Como resultado de este acuerdo para la oficina, el Grupo Marine Le Pen decidió este año no presentar ningún candidato en ninguna de las comisiones, y votar por las de la base común.





“La Macronie moribunda hace la corta escala para los fascistas”





El RN considera que el espíritu de la regulación quiere las presidencias de las comisiones (excluyendo las finanzas), vaya al apoyo del gobierno en su lugar. También exigió viceceprarios en las comisiones, que obtuvo, con votos de la base. Por lo tanto, las elecciones se resolvieron en un tiempo récord.





El único miembro del presidente de la oposición restante, Eric Coquerel, comenzará un nuevo mandato al jefe del Comité de Finanzas. Además de la gestión de los debates de la Comisión, en particular en el proyecto de presupuesto estatal, el presidente del “COMFI” tiene poderes de investigación especiales.









Philippe Juvin (LR), quien lo lleva de regreso al diputado Liot Charles de Courson, lo que lo lleva de regreso al Diputado Liot Charles de Courson. El de Relatoring del presupuesto de seguridad seguía siendo propiedad de Thibault Bazin (LR).





Florent Boudié (Renacimiento, Leyes), Frédéric Valletoux (Horizons, Asuntos Sociales), Bruno Fuchs (Módem, Asuntos Exteriores), Sandrine Le Feur (Renacimiento, Desarrollo Sostenible), Jean-Michel Jacques (Renaissance, Defense) retenen sus presidentes del comité.





Los diputados de la izquierda denunciaron inmediatamente el apoyo del RN a la base común. “La Macronie moribunda hace la corta escala para los fascistas, mientras que el RN sacrifica a la gente por algunas posiciones”reaccionó el coordinador de LFI Manuel Bompard en X. “La pérdida es inmensa. No negociamos con la extrema derecha”abundó el socialista Arthur Delaporte.