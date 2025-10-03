¿Es posible la agricultura 100% orgánica en Francia?





Para nuestra salud en cuanto a la de los ecosistemas, la agricultura orgánica trae beneficios que ya no se demuestran. Sin embargo, a sus detractores les gusta decir que sería imposible generalizarlo, porque su producción por hectárea a menudo es menor, nuestra dependencia de las importaciones aumentaría, aseguran.









Es una visión fragmentada de nuestro sistema alimentario. De hecho, los estudios de observación, al igual que los escenarios de los sistemas alimentarios, muestran que una generalización de la agricultura orgánica sería posible si reducimos nuestro consumo de productos animales al mismo tiempo. Esto permitiría, por un lado, liberar tierras cultivables que puedan compensar estos rendimientos más bajos y, por otro lado, producir lo que nuestra dieta carece de salud y que, además, importamos: frutas, verduras y legumbres. Nuestra salud como entorno sería mejor.





Salud y medio ambiente: problemas cruciales e interdependientes





Comencemos con una observación: nuestro sistema alimentario actual es muy costoso. Presenta en particular una serie de gastos a menudo invisibles para el consumidor. Estamos hablando de costos ocultos. Estos son gastos realizados o que sería necesario corregir las consecuencias de salud y ambientales de prácticas inadecuadas como:





El uso excesivo de fertilizantes de nitrógeno y pesticidas sintéticos, que hacen que Francia sea muy dependiente de las importaciones y que, al menos con respecto a la mayoría de los pesticidas, son perjudiciales para la salud humana y la del medio ambiente;

El consumo excesivo de productos ultra transformados y productos animales, en particular carne roja y carnes frías, que contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas;

El desarrollo de granjas de entrada muy intensivas, a menudo concentradas geográficamente, que requiere muchas compras de alimentos para alimentar a los animales, con las consecuencias de molestias graves en los ecosistemas, como se muestra, por ejemplo, el problema de las algas verdes en Brittany.





Poner de extremo a final, todos estos gastos equivalentes casi hoy al precio total de los alimentos consumidos en Francia, o 170 mil millones de euros.









La buena noticia es que la agricultura orgánica y los alimentos reducirían estos gastos, ya que no usan insumos sintéticos, son más exigentes para los métodos agrícolas y más restrictivos con respecto a los aditivos autorizados en la fabricación de alimentos. Además, Organic tiene muchos beneficios que argumentan a favor de su generalización.





Lo mejor para la salud





La comida orgánica es sobre todo mejor para la salud. Por lo tanto, los productos orgánicos tienen un contenido promedio que son ligeramente superiores en micronutrientes de interés para la salud, especialmente los antioxidantes, pero su activo principal es contener mucho menos residuos de pesticidas, con la excepción de Spinosad, un insecticida natural. Los comedores orgánicos que están menos expuestos a pesticidas, existe una reducción en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmitidas por los alimentos, como lo demuestran los estudios epidemiológicos y algunos estudios clínicos. Esto se demuestra particularmente para el cáncer de mama en mujeres menopáusicas.





Efectos contrastantes en el medio ambiente





La agricultura orgánica también tiene una serie de fortalezas para el suelo y para la biodiversidad que están bien documentadas. En la reproducción, las vacas usan pocas tierras laborables y pastan tan pronto como las condiciones lo permiten, de modo que su dieta entre la competencia con la nuestra. Las compras de forraje y suplementos también son limitadas.





Las granjas de cerdo y aves de corral tienen una menor densidad de animales por metro cuadrado y tienen acceso a las rutas, lo cual es mejor para el bienestar animal. La menor densidad de animales también permite usar el estiércol con menos riesgo de contaminación, porque hay más hectáreas disponibles para su propagación. Todas estas características nos hacen hablar sobre la reproducción “Con el enlace del piso”.





Las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, aunque muy variables dependiendo de los estudios, cuando se expresan por kilogramo de producto, en promedio un poco más alto en orgánico si los rendimientos de los cultivos son más bajos y los tiempos de reproducción son más largos. Lo mismo es cierto para las pérdidas de nitratos originalmente, por ejemplo, el problema de las algas verdes en Brittany. Otro punto negativo a veces puntiagudo es el de cobre y azufre utilizado por ciertos viticultores orgánicos o jardineros del mercado para luchar contra las enfermedades y que no están exentos de impacto en los suelos.





Pero la principal debilidad de la agricultura orgánica proviene de los rendimientos de los cultivos más bajos que en la agricultura convencional de alrededor del 25 % en promedio; Las diferencias más fuertes que se observan para los cereales y las papas (hasta el 35 %) y las más débiles para los girasoles, para frutas y verduras (20 %). Para las producciones animales, las diferencias promedio son del 15 %.









En general, se necesitan más superficies para obtener la misma cantidad de productos. Esta es la razón por la que se ha demostrado mediante el modelado en el Reino Unido que no es posible una generalización de los alimentos orgánicos.





En Francia, la agricultura totalmente orgánica aún está lejos de suceder, ya que la agricultura convencional ahora representa el 90 % de las tierras agrícolas y que permanece en el origen del 94 % de los gastos de alimentos de los hogares.





Como resultado, esto puede parecer irónico cuando escuchamos temores de importar dependencia de los escépticos orgánicos, porque la agricultura francesa ya depende muy de los productos importados, con 2 millones de toneladas de fertilizantes de nitrógeno y 3,5 millones de toneladas de comida de soja para la agricultura convencional, a lo que debe agregarse el equivalente de 680,000 hectáreas de frutas y vegetales.





De ahí la pregunta: ¿es posible consumir más productos orgánicos, generalmente beneficiosos para la salud y el medio ambiente, a pesar de las bajas producciones agrícolas?





Disminuir la carne en el plato para generalizar





La respuesta es sí, si disminuimos nuestro consumo de productos animales y, por lo tanto, el área agrícola reservada para la reproducción para dedicar más a las producciones vegetales. Para evaluar qué disminución sería beneficiosa tanto para la salud como para el medio ambiente, comencemos mirando qué recomendaciones tienen la proporción de proteínas vegetales y animales que deberíamos tener en nuestra dieta.





Nuestro consumo promedio de proteína total (1,4 g/día de proteína por kilogramo de peso corporal) excede hoy las recomendaciones de alrededor del 30 % y las necesidades del 70 % (0,83 g/día de proteína por kilogramo de peso corporal). Una dieta más verde sigue siendo mejor para la salud. Incluso sería posible usar hasta el 80 % de las proteínas vegetales al tiempo que garantiza nuestras necesidades esenciales de micronutrientes, como la vitamina B12, para proporcionar suficiente proteína, siempre que combine el grano con las legumbres para tener una contribución equilibrada en los aminoácidos.





Estos datos científicos permiten definir un orden de magnitud para un riesgo sin riesgo de consumo de productos cárnicos, que sería alrededor del 50 % en promedio para respetar los límites planetarios, especialmente para el clima y para el nitrógeno, sin una dependencia aumentada de las importaciones.





Menos carne no es absurda en absoluto desde un punto de vista histórico, porque, si algunos asocian una dieta de carne con tradiciones culturales, los franceses en realidad comieron media menos carne hace cien años.









Los productos lácteos también son un consumo excesivo hoy, con respecto a las recomendaciones nutricionales, con un consumo promedio de 70 gramos de queso por día cuando es aconsejable no exceder los 40 gramos.





Por lo tanto, es posible una dieta más orgánica al vegetar el plato, porque disminuir el consumo de productos animales reduciría la superficie mucho más para alimentarse que la generalización de una dieta orgánica lo aumentaría.





Por lo tanto, la reducción del consumo de productos animales hace posible dividir en dos esta superficie (de 8.3 m²/día para aquellos que comen menos de 50 gramos de carne por día a 16.8 m²/d para aquellos que comen más de 100 gramos por día), mientras que consumir orgánico solo aumentaría en un 30 %. De esta manera, sería posible liberar al menos 4 millones de hectáreas de cultivos utilizados por la cría y asignarlos a producciones vegetales cultivadas orgánicas, compensando así los rendimientos más bajos, especialmente para los cereales.





¿Qué tipo de reproducción favorecer?





Queda la cuestión de qué tipos de reproducción sería necesario disminuir en la prioridad y aquellos que, por el contrario, deben promoverse.





Las granjas de rumiantes (ganado, ovejas) para apoyar son aquellas en las que la alimentación animal proviene principalmente de prados de pastoreo o cosechado. Dichas granjas son más fáciles de implementar orgánicas. Son mejores para el medio ambiente porque generan menos contaminación de nitrógeno y usan mucho menos o ningún pesticidas. Además, la leche y la carne son más ricos en ácidos grasos insaturados con función antiinflamatoria.





En consecuencia, la reducción de las producciones animales debe concierne a la agricultura más intensiva en los insumos sintéticos, y/o concentrados geográficamente, que utilizan la tierra más laborable y dependen más de las importaciones de concentrados (soya) para la alimentación animal. Parte de los Labiles, 3.8 millones de hectáreas para la reproducción de rumiantes y 3.9 millones de hectáreas para cerdos y aves de corral, se utilizarían para producciones de vegetales orgánicos.





Los escenarios diseñados en la escala de la Unión Europea y Francia muestran que la implementación de prácticas agroecológicas no solo hace posible lograr los objetivos de las políticas climáticas públicas y las emisiones de nitrógeno. Por lo tanto, esto requiere vegetar el plato, además del desarrollo masivo de legumbres, que tienen el inmenso interés de no requerir una contribución en los fertilizantes de nitrógeno, a la mitad de la reducción del desperdicio de alimentos y de reciclar parte de nuestra orina, naturalmente rica en nitrógeno. De hecho, un punto débil de la agricultura orgánica es a menudo la falta de nitrógeno, necesario para el crecimiento de las plantas.









Es orgánico una forma emblemática pero perfectable de agroecología, el progreso del conocimiento para desarrollar la agricultura, llamada biorenerativa, basada en procesos ecológicos reduciría las diferencias de producción con la agricultura convencional. Esto implica activar muchas palancas agronómicas: diversificación de plantas, prácticas que mejoran la salud del suelo y los modos de alimentación animal basados ​​en hierba para rumiantes y suplementos de lino para monogástricos.





Ignorando estos datos científicos en cuanto a nuestras necesidades de proteínas animales y sus impactos en el medio ambiente, el debate sobre los orgánicos a menudo se plantea mal.









Michel Duru Director de Investigación Honoraria, UMR AGIR (Agroecología, Innovaciones y Territorios), Inrae