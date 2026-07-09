Modelo de Mbappé quemado, pelea en rueda de prensa: boletín de Trump sobre el Mundial

A medida que la mesa se aprieta, la presión aumenta un poco en todos los niveles. Después de un comienzo de semana marcado por las burlas belgas a la diplomacia de la Casa Blanca y los insultos racistas de un senador paraguayo hacia Kylian Mbappé, el fútbol intenta como puede recuperar sus derechos. Pero en esta 23ª edición del Mundial, el rectángulo verde nunca está a salvo de que el circo que lo rodea, que aborrece el vacío, le robe el protagonismo.

Después de un miércoles sin partido, llega el momento de los cuartos de final. Este jueves 9 de julio a las 22 horas. (hora francesa) en Foxborough, a las afueras de Boston, la selección francesa regresa a Marruecos con un cartel lleno de historia, símbolos y recuerdos que aún arden. Entre bastidores, las ruedas de prensa se están convirtiendo en incidentes diplomáticos y la FIFA ya prepara su gran misa en Hollywood. Un día cualquiera en el planeta de Donald Trump.

Francia-Marruecos: una “venganza” que nadie quiere asumir. Cuatro años después de la semifinal del Mundial de Qatar ganada por los Bleus (2-0), Francia y Marruecos se encuentran en el camino hacia una nueva final a cuatro. Del lado marroquí, el técnico Mohamed Ouahbi marcó la pauta: quiere afrontar este shock” el cuchillo entre los dientes » y pide un compromiso “ al 2000% “.

Enfrente, Didier Deschamps intenta enfriar el ambiente. “ No es una venganza, no significa nada en el fútbol. “, declaró en rueda de prensa. Lo cierto es que el reencuentro entre las dos selecciones, la movilización de la afición y el recuerdo aún vivo de 2022 son suficientes para hacer de estos cuartos de final un encuentro especial.

Deschamps molesto, pelea en la sala de prensa y fuegos artificiales. Si aún no se ha dado el saque inicial, los nervios ya están a flor de piel. La víspera del partido, un grupo de aficionados marroquíes intentó perturbar el sueño del grupo francés lanzando fuegos artificiales y tocando tambores a los pies de su hotel hacia las 22:45 horas, lo que obligó a los servicios de seguridad a intervenir.

Unas horas antes, Didier Deschamps ya había vivido un tenso intercambio con varios periodistas marroquíes tras interrumpir su rueda de prensa. “ Te respetamos pero tienes que responder. “, dijo uno de ellos.” Yo también te respeto. ¿Cuántos de ustedes hay? Si 50 de ustedes levantan la mano, no voy a responder 50 preguntas. “, replicó el técnico, antes de aceptar finalmente una última pregunta.

La rueda de prensa marroquí ofreció a continuación su propia secuencia lunar. Mientras Brahim Díaz respondía a los medios, se desató un altercado entre dos reporteros al fondo de la sala. “ ¿Por qué me pegas? », repitió uno de ellos, antes de la intervención de los organizadores. Incluso las conferencias de prensa ahora parecen partidos eliminatorios.

Titular dotado, Tchouaméni demasiado justo y Saliba bajo protocolo. A nivel deportivo, Didier Deschamps debería renovar en gran medida la selección que eliminó a Paraguay. El único cambio podría ser la permanencia de Désiré Doué en la banda izquierda en sustitución de Bradley Barcola, goleador ante Senegal y Suecia. Golpeado en el muslo, Aurélien Tchouaméni ha retomado parte del trabajo pero comenzará en el banquillo, todavía demasiado apretado. En defensa, William Saliba mantendrá su lugar a pesar de los dolores de espalda recurrentes, controlados con los cuidados adecuados. Del lado marroquí, tendrá que prescindir del máximo goleador Ismael Saibari (3 goles), lesionado, pero con el regreso de Chadi Riad como bisagra central.

Violaciones de la neutralidad: una ONG y 72 eurodiputados atacan a Infantino. El asunto Balogun sigue persiguiendo al presidente de la FIFA. La ONG FairSquare ha anunciado que recurrirá a la Comisión de Ética del COI contra Gianni Infantino por “Reiteradas violaciones de la neutralidad política”señalando su mostrada proximidad a Donald Trump. La organización le critica en particular por sus posiciones públicas a favor del presidente americano así como por su notable participación en el “Consejo de Paz” organizado en Washington.

En el proceso, 72 eurodiputados, según “El Atlético”escribió a las federaciones europeas para exigir más transparencia sobre las circunstancias que llevaron al levantamiento de la suspensión de Folarin Balogun tras la intervención de la Casa Blanca. Una nueva secuencia en la que el jefe de la FIFA habría avanzado sin duda a menos de un año de las elecciones que podrían ofrecerle un cuarto mandato.

Un “Judas Kai” de Mbappé quemado en Paraguay, Francia recibe disculpas por insultos racistas. Continúa el vodevil judicial y diplomático entre París y Asunción. Mientras la fiscalía de París abrió una investigación sobre “insulto público de carácter racista” Dirigidas a la senadora Celeste Amarilla, se han vuelto virales las imágenes de un maniquí gigante con la imagen de Kylian Mbappé incendiado en la capital paraguaya.

Esta sería una costumbre local del solsticio de verano, el “Judas Kai”consistente en quemar una figura impopular para él “traer mala suerte”. En franceinfo, la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, anunció que había recibido una disculpa oficial del gobierno paraguayo por los insultos racistas de la senadora Celeste Amarilla, al tiempo que advirtió a la electa que probablemente no tendría derecho a una ” muy cálida bienvenida » si quisiera volver de vacaciones a Francia.

Justin Bieber en el entretiempo: la final se convierte en Super Bowl. Para aquellos que todavía dudaban de la americanización del torneo, la FIFA oficializó el miércoles la presencia de Justin Bieber durante el espectáculo de descanso de la final del 19 de julio.

El canadiense se suma a un cartel ya formado por Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy y los muñecos de plaza sésamobajo la dirección artística de Chris Martin, el cantante de Coldplay. El espectáculo tendrá una duración de once minutos y extenderá el receso reglamentario en el MetLife Stadium. La FIFA promete una “momento cultural mundial”. A este paso sólo falta un partido de fútbol entre dos canciones.