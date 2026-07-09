Notificación formal de CNews por parte de Arcom por “falta de honestidad” tras su velada Rachida Dati

El regulador audiovisual, Arcom, ha convocado al canal CNews para un reportaje y un debate sobre la campaña de Rachida Dati en París, dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones municipales de marzo, a las que faltaron ” medida “ y“honestidad”según decisión publicada este jueves 9 de julio.

Primera cadena de noticias por cuota de audiencia en 2025, la cadena en la que trabaja el propagandista Pascal Praud fue superada por BFMTV entre marzo y junio. Durante la campaña municipal, el presentador se dedicó a presionar por la unión entre derecha y extrema derecha.

Esta tarde del 21 de marzo en el canal del grupo Canal+, poco antes del período de reserva electoral, “dio lugar a la expresión de puntos de vista en gran medida convergentes”con “evaluaciones positivas, incluso elogiosas” sobre el candidato de la oposición de centro y derecha, y “Fuertes críticas a los demás” candidatos al ayuntamiento de París, señala Arcom. Si no fue nombrado, su único oponente fue el socialista Emmanuel Grégoire, fácilmente elegido alcalde de París.

La autoridad independiente considera, por tanto, que el informe de gran formato “Rachida Dati conquista París”que parecía un largo clip de campaña, y los intercambios que siguieron durante un programa en el set. “presentó falta de moderación y honestidad en los comentarios y presentaciones de la campaña, caracterizando un incumplimiento por parte del canal de sus obligaciones”.

Como resultado, la cadena en manos del reaccionario multimillonario Vincent Bolloré, es “exigencia de cumplimiento” a sus obligaciones en el futuro. En el ámbito de las intervenciones de Arcom con los canales, el requerimiento, que tiene un valor de advertencia, precede a cualquier sanción, especialmente financiera.

Esta es la tercera vez que Arcom avisa a Cnews en 2026, y la octava vez que la autoridad reguladora llama al orden al canal, según un recuento de “Le Monde”. El 15 de junio, Arcom ordenó en particular al canal que respetara el pluralismo de opiniones.

En una columna publicada este jueves en el sitio web “Figaro”, Martin Ajdari, presidente de Arcom, afirma que “aplica la ley, sin prejuicios”. “¿Queremos “cerrar” CNews, como escuchamos en cada llamada al orden? Al contrario, debe poder contribuir a la diversidad de canales de información disponibles en el aire y expresar su línea editorial; esto no está prohibido y este es precisamente el interés de tener cuatro canales de información. Pero respetando la ley »explica.

Además, Arcom, que publicó este jueves su informe sobre la tramitación de las elecciones municipales, acoge con satisfacción “respeto global a las reglas” por los medios audiovisuales. En cuanto a las plataformas en línea que también controla, el regulador considera que la ” cooperación “ con autoridades y administraciones “Debe fortalecerse de cara a las elecciones presidenciales de 2027”.

Arcom anunció recientemente que iba a adquirir una “el día anterior” sobre el respeto del pluralismo en los cuatro canales de información TNT (BFM-TV, CNews, LCI, franceinfo), con el año 2027 en la mira.

A mediados de junio, el regulador, que respondió a una remisión de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), advirtió a CNews que respetara mejor la diversidad. “corrientes de pensamiento y opinión”bajo pena de abrir el camino a sanciones, especialmente financieras.