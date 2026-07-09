Emoción tras la muerte de Louisette, 93 años, que falleció por hipertermia en una casa sin contraventanas

Una tragedia evitable. Louisette Rivalain, de 93 años, sucumbió al calor de su estudio, en el séptimo piso de una residencia en Sceaux, el 29 de junio. Aquel día, el departamento de Altos del Sena, donde se encuentra Sceaux, acababa de salir de la ola de calor roja que azotó a gran parte de Francia continental durante varios días.

Louisette Rvalain vive sola y fue la hija de su antiguo vecino quien la descubrió inconsciente, tras forzar la puerta de su apartamento. Ella inmediatamente pidió ayuda. Desafortunadamente, no pudieron salvarla. Murió al día siguiente de hipertermia, un trastorno de termorregulación que ocurre cuando el cuerpo no puede liberar el calor almacenado.

Víctima de la letal ola de calor de junio, donde Public Health France registró más de 2.000 muertes adicionales. Cifras preocupantes, ya que una tercera ola de calor azota a Francia y debería “ persistir hasta al menos el 14 de julio » según Météo France.

Debido al trabajo, Louisette Rivalain vivía sin contraventanas desde hacía casi un año, según informa “Le Parisien”. Por tanto, a esta cuidadora jubilada le resulta imposible protegerse del calor y del sol que golpea su apartamento. El termómetro de su casa ese día marcaba 34°C.

A pesar de la prescripción de su médico para instalar contraventanas, éstas nunca fueron reemplazadas después de la renovación térmica de su edificio. Y las numerosas cartas y recordatorios dirigidos por Odile Sant, la que encontró inconsciente a Louisette Rivalain, al arrendador Sceaux Bourg-la-Reine quedaron en letra muerta. Unos días antes de su muerte se instaló una sencilla cortina que dejó al descubierto “Le Parisien”, un precario refugio. “ Era un sencillo velo decorativo, para protegerse del sol. », lamenta a diario Odile Sant.

Por parte del ayuntamiento, aseguramos que Louisette Rivalain fue inscrita en el registro de personas vulnerables. En un comunicado de prensa, el alcalde de la UDI, Philippe Laurent, también presidente y director general de la arrendadora encargada de la vivienda de la jubilada, presenta sus condolencias. Asegura que le han hecho visitas y ofertas de alojamiento en zonas frescas. Afirma que Louisette Rivalain, que vive sola y sigue siendo independiente a pesar de su edad, rechaza a menudo la ayuda ofrecida.

Una muerte que podría haberse evitado, aseguran las asociaciones CSF Robinson y SOS Robinson, presentes el martes frente al edificio. Señalan la responsabilidad del alcalde y del propietario, asegurando que no se ha hecho nada para mejorar la situación de Louisette Rivalain.

Un asunto triste que conmovió incluso a la Asamblea Nacional. “ la rabia », denunció en X el diputado rebelde Thomas Portes, que lamenta que “ nadie(tiene) nada hecho “. “ Esto nunca debería suceder “, añadió.

El mismo grito de ira para el diputado François Piquemal. Los rebeldes están en el origen de un proyecto de ley presentado el martes en el Palacio Borbón, que denuncia la insuficiencia de las políticas de adaptación al calentamiento global. El texto pide que todas las viviendas tengan “ persianas, contraventanas de madera, posibilidad de ventilación nocturna y sopladores de aire. “. De no ser así, planea “ autorizar a un inquilino a suspender el pago de su alquiler » hasta que se hayan tomado medidas. Al mismo tiempo, el Senado comenzó a examinar esta semana el proyecto de ley de recuperación de vivienda del gobierno. En particular, se prevé facilitar la instalación de persianas o aparatos de aire acondicionado.