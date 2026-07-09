Achraf Hakimi acusado en un caso de violación, le resumimos el caso

Cuatro años después del choque que decantó a favor de los Bleus en Qatar, los Leones del Atlas se enfrentan a Francia en los cuartos de final del Mundial, este jueves 9 de julio en Boston. Con un capitán marroquí debilitado por una acusación: Achraf Hakimi está acusado de violación.

A finales de junio, el Tribunal de Apelación de Versalles dictaminó que el jugador podría ser juzgado por violación ante el tribunal penal de Altos del Sena. “ He estado esperando este juicio desde el primer día. (…) Por fin podré hablar », reaccionó el futbolista marroquí, que desde entonces ha recurrido ante el Tribunal de Casación para impugnar este despido. El “New Obs” lo resume todo.

Achraf Hakimi, defensa del PSG y capitán de la selección marroquí, está acusado de presuntos hechos ocurridos la noche del 24 al 25 de febrero de 2023 en Altos del Sena. Una joven de 24 años acudió entonces a una comisaría y acusó al futbolista de haberla violado.

Según una fuente policial en el momento de los hechos, la denunciante afirma haber conocido a Achraf Hakimi en enero de 2023 en la red social Instagram, una semana después de que él se separara de su esposa y madre de sus dos hijos. Ella se dirige a su casa, en un VTC ordenado por el jugador. Aún según sus declaraciones, él la besó y luego la tocó sin su consentimiento, antes de violarla. Luego logró apartarlo antes de que un amigo, contactado por SMS, viniera a recogerla.

La barandilla, abandonada en la comisaría el día de los hechos, se filtró poco después, el 27 de febrero, en “le Parisien”. Se abre una investigación previa y se vuelve a escuchar a la presunta víctima para presentar denuncia, acompañada de su abogada, Raquel-Flore Pardo. El defensa del PSG fue inmediatamente acusado y puesto bajo supervisión judicial el 2 de marzo.

A continuación, varios jueces llevan a cabo una investigación, escuchan a los testigos y realizan evaluaciones psicológicas de ambas partes. Incluso se escucha a Kylian Mbappé, entonces compañero de Achraf Hakimi. El 26 de febrero de 2026 se emitió finalmente un auto de procesamiento que exige un juicio por violación contra el jugador y que también cita, según RMC, las palabras del capitán de la selección de Francia. Este último enviará en mayo un nuevo certificado para aclarar las declaraciones.

Achraf Hakimi y su abogada, Fanny Colin, han apelado esta orden. Durante la audiencia ante la sala de instrucción en mayo, el jugador solicitó la desestimación de los cargos en su contra. El Tribunal de Apelación de Versalles finalmente decidió lo contrario a finales de junio, pero aún no se conoce la fecha del juicio.

Esta decisión fue vivida como una “victoria judicial” para la denunciante, que testificó por primera vez en la prensa en un artículo en “Mediapart”, publicado el 18 de junio. Jeanne (nombre ficticio) dijo que quería “un juicio por (se) defender, ser escuchado ». “Quiero justificarme, quiero que la gente me crea”añadió. Para el abogado de la parte civil, es una “alivio de haber sido escuchado por los tribunales y de tener derecho a un juicio (…) después de haber sido calumniado y arrastrado por el barro por la defensa de Achraf Hakimi. Jeanne sigue sintiendo “solo, no apoyado, no comprendido” rostro a acusaciones de “manipulación” del futbolista.

El capitán de Marruecos, por su parte, siempre ha denunciado ” FALSO “ acusación, declarando estar a la espera de juicio “impacientemente”. Pese a la gravedad de las acusaciones, el jugador declaró tras su clasificación en octavos de final del Mundial que estaba en “una muy buena etapa, tanto a nivel personal como profesional”. “Me siento muy bien, estoy rodeada de buena gente que me ayuda a centrarme en lo esencial, y la verdad es que este es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Espero seguir así el mayor tiempo posible.”dijo.

Hakimi recibió apoyo desde el inicio del caso. por su club, el Paris Saint-Germain, quien había afirmado en un comunicado de prensa su “Apoyo al jugador, que negó firmemente las acusaciones y depositó su confianza en la justicia”. Este asunto no puso en duda su participación en el Mundial, a diferencia del centrocampista de la selección de Ghana, Thomas Partey. Acusado de violación y agresión sexual en el Reino Unido, un tribunal canadiense le negó el visado para entrar en Canadá.