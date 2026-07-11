Los bebés Haaland, un césped de 10 millones de euros y Argentina en la mira del FBI: el informe de Trump sobre el Mundial

“Alerta Roja”título de “L’Equipe”, tras la victoria de España en cuartos de final del Mundial ante Bélgica (2-1), el viernes 10 de julio por la tarde. Los españoles, vigentes campeones de Europa, se enfrentarán ahora a la selección francesa en la semifinal, el martes a las 21.00 horas. Y los ‘bleus’ no asustan a Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona. “Creo que si deberían tener miedo de alguien, somos nosotros.dijo en la televisión española tras el partido. Por supuesto que somos dos equipos de primer nivel mundial, para mí son los dos mejores. Veremos qué pasa pero no tenemos miedo. »

El “Cyborg” viaja por el mundo. Muchos aficionados al fútbol peruano bautizaron a sus bebés recién nacidos con el nombre del delantero estrella noruego Erling Haaland, de cara al partido de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra (este sábado en Miami). El jugador noruego, que ya ha marcado siete goles en cuatro partidos desde el inicio del Mundial, permitió a su selección clasificarse al vencer a Brasil, una victoria histórica para Noruega. Sus admiradores en Perú han llegado incluso a poner su nombre a sus hijos: 468 llevan ya el apellido de este jugador de 25 años, según el registro civil del país. Otros noventa y un bebés tienen el nombre completo de Erling Haaland.

La fiebre del fútbol ya ha inspirado a nuevos padres en Perú en el pasado: 3.402 personas nacidas en el país han sido llamadas Messi, 292 de las cuales llevan el nombre completo del astro argentino Lionel Messi. El portugués Cristiano Ronaldo tiene 1.185 homónimos peruanos, mientras que 1.241 personas llevan el nombre de Yamal, en homenaje al jugador español Lamine Yamal. Y nada menos que 33.809 personas llevan el nombre del astro brasileño Neymar.

Él asegura un lugar. Club de la Ligue 1 más representado en el Mundial, con 16 jugadores repartidos en nueve selecciones al inicio del torneo, el PSG tiene garantizada su presencia en la final, el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York, donde disputó la final del Mundial de Clubes el verano pasado (0-3 contra el Chelsea). Si los ‘bleus’ se clasifican, cinco jugadores del PSG estarán involucrados en la final, tres de los cuales participaron en los seis primeros partidos (el Balón de Oro Ousmane Dembélé y los atacantes Bradley Barcola y Désiré Doué), el centrocampista Warren Zaïre-Emery, que disputó sus primeros minutos en el torneo durante los cuartos de final contra Marruecos (2-0), y Lucas Hernández, el único jugador de campo junto a N’Golo Kanté que aún no ha sido utilizado por Didier Deschamps en la competencia. Si La Roja se clasifica, el PSG estará representado en la final por su centrocampista Fabián Ruiz, goleador ante Bélgica (2-1) en cuartos de final.

Un césped criticado pero muy lucrativo. La final del Mundial de 2026 aún no se ha disputado y ya es posible conseguir un souvenir: la FIFA ha decidido poner a la venta, en su tienda online, piezas del terreno de juego instalado en el estadio MetLife, cerca de Nueva York. Para estar en posesión de un trozo de hierba de 6,35 centímetros de lado habrá que pagar al menos 394 euros. Se ofrecen otras tres versiones a precios de 788, 1.050 o 3.065 euros, y cada una de ellas se venderá en 2.026 ejemplares. Cada pieza estará recubierta de resina para ser preservada y se entregará en una caja grabada con el logo del Mundial. Los compradores también tendrán a su disposición una memoria USB con una película de autenticidad.

Para los aficionados más extremos, la edición “Heroes”, con un precio de más de 3.000 euros, medirá 7,62 cm de lado e incluirá una entrada de recuerdo en metal dorado, así como una réplica en miniatura del balón final y un trofeo del Mundial de cristal tallado. Estos trozos de césped, que procedían de una granja de césped de Carolina del Norte, fueron muy criticados por los jugadores. Pero deberían aportar casi 10 millones de euros a la FIFA.

En pleno Mundial, el FBI abre una investigación por corrupción en la federación argentina de fútbol. El momento no podría ser peor, ya que Argentina es una de las naciones favoritas para ganar la Copa 2026 y acaba de clasificarse para los cuartos de final. Según información del diario argentino “La Nación”, “Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a recabar testimonios sobre las operaciones financieras de la Federación Argentina de Fútbol (AFA)” llevado a cabo en los Estados Unidos. Autoridades estadounidenses investigan cómo la organización presidida por Claudio “Chiqui” Tapia transportaba “cientos de millones de dólares” por el sistema financiero estadounidense, y si estas transacciones pueden caracterizarse como lavado de dinero o fraude.

Según el diario conservador argentino, se trataría de al menos 260 millones de dólares, o casi 228 millones de euros. Una suma que habría pasado por varios bancos estadounidenses, como Bank of America, Citibank, JPMorgan, PNC Bank y Synovus. También según “la Nación”, la Federación Argentina de Fútbol también pagó más de 50 millones de dólares a varias empresas y beneficiarios, cuya justificación económica aún no está clara. También se habrían realizado pagos a empresas vinculadas al tesorero de la AFA y su familia. Por el momento no se ha registrado ningún delito ni se han dictado acusaciones.