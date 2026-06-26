La UE ahora quiere negar el estatus de refugiados a los hombres ucranianos en edad de luchar

Concedida hace cinco años al inicio de la guerra, la Comisión Europea propuso este viernes 26 de junio prorrogar hasta marzo de 2028 la protección concedida a los refugiados ucranianos en la Unión Europea. Un estatuto que afecta a más de 4 millones de ucranianos que vinieron a buscar refugio en la UE y huyeron de Rusia.

Sin embargo, por primera vez en cinco años, Bruselas desea excluir de este estatus a los hombres en edad de luchar. En la actualidad, Kiev prohíbe salir del país a los hombres de entre 25 y 60 años y, por tanto, con probabilidades de alistarse. Lo mismo ocurre con los de 23 a 25 años que están registrados en la reserva militar.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a 30 de abril de 2026, más de 5,2 millones de refugiados de Ucrania están registrados en Europa. Viven principalmente en Alemania (más de 1,2 millones), Polonia (986.950) y la República Checa (384.000). En comparación, Francia acoge a poco más de 76.000 refugiados ucranianos que han obtenido una solicitud de asilo o protección temporal, según ACNUR.

Una cifra que representa alrededor del 12% de la población ucraniana –de casi 43 millones de habitantes– antes del inicio de la guerra en febrero de 2022.

Este estatus de protección temporal les permite obtener automáticamente un derecho de residencia en uno de los 27 países miembros de la UE de su elección. Se benefician del acceso a la vivienda, a la asistencia social, a la educación de los hijos, al mercado laboral y a la asistencia médica, previa simple prueba de nacionalidad.

Este estatus, lanzado por primera vez en marzo de 2022, debe renovarse cada año, algo que Bruselas propone hacer por quinta vez, ya que la guerra aún continúa. “A medida que la guerra continúa, también debe hacerlo nuestro apoyo”.afirmó el comisario europeo responsable de cuestiones migratorias, Magnus Brunner.

El hecho es que los países de la Unión Europea están empezando a mostrar signos de impaciencia ante este conflicto sin un resultado evidente. El año pasado, Bruselas inició una reflexión sobre el futuro de este estatus, alentando a los estados miembros a perpetuar el estatus de quienes permanecen en Europa y preparar retornos iniciales a Ucrania.

La propuesta presentada el viernes va un poco más allá de la iniciada en 2025. Este estatus único pronto se negará a los hombres en edad de luchar que presenten su primera solicitud. ¿Es esto discriminación contra ellos? Por supuesto que no, defendió el Comisario Magnus Brunner. “Esto es algo que los ucranianos nos pidieron que hiciéramos”aseguró durante una rueda de prensa en Bruselas.

Por su parte, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, advirtió contra una retirada prematura de la protección y la asistencia concedidas a los ucranianos. “Ha llegado el momento de aumentar, no reducir, nuestra solidaridad”dijo en un comunicado de prensa.

“La situación actual en Ucrania no reúne las condiciones necesarias para un retorno seguro y digno”subrayó Michael O’Flaherty. “Sacar a las personas del régimen de protección colectiva temporal sin ofrecerles una red de seguridad sólida corre el riesgo de hundir a millones de ellas en una situación jurídica incierta, en la pobreza y obligarlas a retornos involuntarios y peligrosos”.