Mbappé en el ring, el soborno de los seguidores qataríes, Túnez se vuelve loco: el boletín Trump del Mundial

Esta clasificación, nadie la vio venir… Ecuador, que aún no había marcado un gol en este Mundial 2026, derrotó el jueves por la noche a Alemania (2-1) y se clasificó para los octavos de final, con el tercer puesto del Grupo E. ¿La lección del técnico del equipo, Sebastián Becaccece, después de esta inesperada victoria? “Así es la vida, aprender a sufrir y mantener la calma ante la adversidad.» Y como nada es demasiado bueno para celebrar el “Tri”, el presidente Daniel Noboa anunció este viernes un día festivo para celebrar la clasificación. Parafraseándolo: “Viva el Ecuador”.

Qatar alinea las entradas. Para el emirato, la historia se repite: cuatro años después del Mundial en su suelo, donde fue acusado de comprar aficionados falsos, Qatar es acusado una vez más de haber ofrecido paquetes de viaje, hotel y entradas para los partidos a sus seguidores. Según el periódico Telegraph, unas 2.000 personas aprovecharon este regalo con todos los gastos pagados para llenar las gradas ante Bosnia-Herzegovina. EL “fanáticos” También habría recibido obsequios en colores rojo y blanco: una camiseta del equipo, gafas de sol, una bufanda y una bandera del país antes de los partidos. Algunos de estos falsos aficionados ni siquiera pondrían un pie en un estadio.

Un “apoyo” que no permitió al equipo abrirse paso en el terreno de juego. Contra Bosnia, los qataríes perdieron 3-1. Al principio de la competición, el equipo cayó duramente contra Canadá en Vancouver (6-0) y consiguió un empate inicial contra Suiza en la Bahía de San Francisco (1-1). Un punto insuficiente para pasar a octavos de final. Los falsos aficionados tendrán que irse a casa.

¿Choque de titanes? Kylian Mbappé y Erling Haaland se enfrentarán por primera vez en la selección, este viernes 26 de junio, durante el tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Francia y Noruega. Los dos prodigios, a quienes algunos predijeron hace unos años la hegemonía en el fútbol europeo, han confirmado desde entonces su condición de goleadores extraordinarios, aunque, con 25 años el uno y 28 el otro, nunca han ganado todavía el Balón de Oro que les fue prometido.

¿Erling Haaland traerá suerte a los noruegos? En cualquier caso, el equipo no puede prescindir de su estrella: gana el 65% de sus partidos cuando el “Cyborg” está en el campo, frente a sólo el 31% cuando no juega. No estoy seguro de que sea suficiente contra los Blues, según admite el propio Haaland: ” Ellos (los Blues, nota del editor) seguramente nos ganarán, seguramente ganarán el torneo », dijo tras la victoria contra Senegal. Para vencer realmente a su selección, Francia todavía tendrá que desafiar las estadísticas del “Cyborg” (que marca una proporción de 1,13 goles por partido) o marcar más de una vez.

Los estadounidenses ya están interesados ​​en albergar el Mundial de 2038. El director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, sugirió este viernes, en declaraciones recogidas por la BBC, que el país podría postularse para albergar el Mundial de 2038. Si bien esta edición es la primera con 48 equipos, el Mundial podría aumentar a 64 naciones a partir del próximo. Ante esta perspectiva, Giuliani es categórico, para él “Estados Unidos puede arreglárselas”.

Fanny de Túnez. 12 es la cantidad de goles recibidos por las Águilas de Cartago durante este Mundial. Túnez perdió contra Suecia (1-5), Japón (0-4) y Holanda (1-3). Esta es la primera vez que Túnez se lleva 0 puntos durante una fase de grupos del Mundial. “Simplemente no estuvimos a la altura de este evento”, estimó el entrenador Hervé Renard.

¿Un número final para el camino? 177, como el número de goles marcados (no gracias a Túnez, por tanto) en 60 partidos desde el inicio del Mundial. Incluso antes del final de la fase de grupos, la edición de 2026 se convierte en la más prolífica de la historia. Tenga en cuenta, sin embargo, que esta es la primera edición con 48 equipos, mientras que las anteriores enfrentaron a 32 equipos entre sí desde 1998.