Los Diablos Rojos, burlados por la prensa belga, una estatua maldita custodiada por los Azules: el boletín del Mundial de Trump

Hay una tormenta en el aire. Persiste la incertidumbre sobre el partido de la selección francesa contra Irak. Programado para este lunes 22 de junio a las 23 horas. hora de París, la reunión podría retrasarse o interrumpirse debido a un pronóstico de tormenta para Filadelfia. Mientras esperábamos nuestra noche de insomnio, al menos con los 40 grados previstos para casi toda Francia, ¿quién tenía realmente intención de dormir esta noche? −, te llevamos a América para un pequeño recorrido por lo que sucede dentro y fuera de los estadios.

Los Diablos Rojos no despegan. Bélgica volvió a meterse en problemas el domingo al encajar un empate contra Irán (0-0), seis días después de un partido poco convincente contra Egipto (1-1). Después de estos dos primeros partidos perdidos por los hombres de Rudy García, la prensa está sobrecalentada entre nuestros vecinos del norte. “¡Alerta roja!” “, titula “la DH/Les Sports”, mientras el diario “Le Soir” repasa “Los demonios parados”. El periódico flamenco “Laatste Nieuws” es aún más evidente al incluir en portada una palabra: “Vergonzoso”. Los belgas se reunirán el 26 de junio para intentar salvar su Mundial contra Nueva Zelanda.

El racismo de un exdelantero serbio acapara los titulares. El domingo, durante el partido Bélgica-Irán (0-0), el ex internacional yugoslavo Rade Bogdanovic, ahora comentarista deportivo, agredió verbalmente a los jugadores negros en el campo. “Siempre he dicho que estos jugadores, y no soy racista, pero los jugadores negros no tienen la concentración para aguantar más de 60 a 80 minutos”. juzgó en el canal de televisión público serbio RTS, según “L’Equipe”. Peor aún, en lugar de disculparse, el exjugador del Atlético de Madrid mantuvo sus comentarios: “ Obviamente no estoy generalizando, pero a la mayoría le falta concentración. »

El portero caboverdiano denuncia la política antiinmigración de Donald Trump. Una estrella, incluso más allá de las redes. Josimar Dias, apodado Vozinha, ha impresionado desde el inicio del Mundial con su gol ante España (0-0) el 15 de junio y ante Uruguay el domingo (2-2). El portero de los “Tiburones Azules” permitió a su equipo sumar dos preciosos puntos que permiten a Cabo Verde creer en la clasificación para las etapas finales. La noche del primer partido, Vozinha lamentó, a pesar del apoyo del público, no poder jugar frente a su madre, Ana Candida Evora, atrapada en Cabo Verde. por la visa ». Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha impuesto precios exorbitantes –entre 5.000 y 15.000 dólares– a ciertos nacionales de países en desarrollo para obtener una visa, incluido Cabo Verde. Imposible para el portero caboverdiano y su familia recaudar tanto dinero. Pero la actuación en la primera ronda ayudó a cambiar la situación. Ana Candida Évora pudo asistir a la actuación de su hijo en Miami el domingo por la noche.

“Juega con tres porteros”En realidad ? Para Graham Arnold, el seleccionador de Irak, haría falta al menos eso para contrarrestar el ataque implacable de los Blues, incluidos el brillante dúo Kylian Mbappé y Michael Olise. “Pregunté si podíamos jugar con tres porteros, pero me dijeron que no”bromeó el técnico australiano el domingo en rueda de prensa. Sus jugadores no tienen lo mismo “calibre” que los Bleus, admitió, antes de prometer: “ Entraremos al campo manteniéndonos concentrados en nosotros mismos. » Una victoria de Francia esta tarde contra Irak aseguraría la clasificación para la fase final sin determinar la posición de los Bleus en el grupo.

¿Conoces la estatua maldita de Filadelfia? Antes del partido Francia-Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, numerosos aficionados vestidos de azul marcharon por las calles de esta ciudad de la costa oeste de Estados Unidos. Todos se reunieron en lo alto de las escaleras que conducen al Museo de Bellas Artes de la ciudad, al pie de una estatua de Rocky Balboa. ¿El objetivo? Mantén el monumento para que nadie venga a vestir a Rocky con una camiseta de los Blues. Una superstición local nacida en 2015 dice que la estatua lleva los colores del equipo perdedor. Ese año, los fanáticos de los New York Giants, un club de fútbol americano (no fútbol), vistieron la estatua y su equipo perdió (27-7) ante los Philadelphia Eagles.

“A todos los franceses presentes en Filadelfia 🇺🇸: les invitamos a tener la mayor precaución… ¡Sobre todo, no pongan una camiseta o una bufanda de los Blues sobre la estatua de Rocky! »advirtió la peña Irrésistibles Français en la red social el domingo por la tarde, tras la salida de los Bleus, algunos iraquíes lo intentaron todo antes de enfrentarse a Francia, poniéndole una camiseta tricolor a Rocky. Esperemos que la leyenda no siempre sea cierta.