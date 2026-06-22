“Un día oscuro” Para las víctimas de la clordecona: después de 20 años de proceso, el Tribunal de Apelación de París confirmó este lunes 22 de junio el sobreseimiento del caso, cerrando la puerta a una reapertura de la investigación penal sobre el escándalo sanitario de este pesticida utilizado en las Antillas a pesar de las advertencias sobre su nocividad.

La confirmación de la destitución, pronunciada en 2023 por dos jueces de instrucción parisinos, fue anunciada este lunes por varios abogados de partes civiles. Solicitada por el fiscal durante la audiencia de otoño de 2025, sus abogados temían esta mala noticia para los demandantes. Tres de los abogados indicaron que estaban considerando un recurso de casación.

La amargura y la ira siguen siendo fuertes en Martinica y Guadalupe. “Parece que los crímenes coloniales y racistas como el envenenamiento con clordecona son detalles de la historia francesa que no merecen ninguna reparación digna de ese nombre”había lanzado antes de la decisión del lunes, Sr. Georges-Emmanuel Alemania, abogado de una parte civil, entrevistado por la AFP.

Una confirmación del despido. “sería una ofensa a la memoria de los muertos y al corazón de los vivos”había advertido antes del lunes Christophe Lèguevaques, también parte civil. Tras el anuncio de este nuevo despido, consideró que se trata de un “día oscuro para la justicia”.

Clasificado desde 1979 como agente posiblemente cancerígeno, este pesticida se utilizó en las Indias Occidentales desde 1972 y excepcionalmente hasta 1993, mientras que en Francia fue prohibido a partir de 1990. La clordecona, que se esparció en las plantaciones de plátanos para luchar contra el gorgojo, puede permanecer en el suelo hasta 600 años.

Más del 90% de la población adulta de Guadalupe y Martinica está contaminada, según la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSES). “La exposición a la clordecona, un disruptor endocrino, conlleva riesgos para el embarazo y el neurodesarrollo del niño”leemos en el sitio web del Seguro Médico.

Ya en 2006, las primeras denuncias por administración de sustancias nocivas o envenenamiento, contra el Estado o contra X, provinieron de asociaciones guadalupeñas y martiniquesas de productores agrícolas, de consumidores, de defensores del medio ambiente e incluso de la protección de la salud. En 2008 se abrió una investigación judicial en París.

“Realidad” en Guadalupe y Martinica es “vivir cada día con el miedo de desarrollar cáncer, de transmitir la clordecona al niño que puedas tener”retratada para la AFP Lilith, figura del colectivo Diásporas en solidaridad con las víctimas del envenenamiento colonial (Dsavec).

Sin embargo, en su destitución de 2023, los magistrados parisinos reconocieron una “escándalo de salud” y uno “daño ambiental” OMS “Afectará la vida diaria durante muchos años” de los residentes en el extranjero interesados. Pero la orden, conocida por la AFP, también señalaba la dificultad de “aportar prueba penal de los hechos denunciados”, “cometido 10, 15 o 30 años antes de la presentación de las denuncias”.

Las partes civiles habían argumentado que “cuando la exposición (a una sustancia nociva) aún está en curso, como es el caso de la clordecona”allá “La prescripción no debe poder impedir el procesamiento de los responsables”resumido para la AFP Me François Lafforgue, parte civil.

“Pase lo que pase, seguiremos apoyando a las víctimas de la clordecona en sus acciones de reparación de sus daños y aprovecharemos los últimos avances legislativos”aseguró Lafforgue antes del lunes.

La ley sobre el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en esta materia, promulgada recientemente, concede al Gobierno un año para presentar un informe al Parlamento sobre las disposiciones de compensación. Francia “tiene la elegancia de reconocer y reparar” pero “a menudo cuando la mayoría de las víctimas están muertas y especialmente cuando se dice que son extranjeras o predominantemente no blancas”me hace ping Alemania.