Investigación abierta en Francia por tortura en relación con otra “flotilla para Gaza” en octubre de 2025: lo que sabemos

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) ha abierto una investigación en Francia por torturas en relación con el trato reservado por las autoridades israelíes a dos personas, entre ellas la diputada rebelde Marie Mesmeur, a bordo de un “flotilla por Gaza”interceptado en octubre de 2025.

La averiguación previa se abrió el 1 de julio de 2026 “tras las denuncias de dos personas que participaron en una flotilla hacia Gaza en octubre de 2025”subrayó el Pnat, que incluye una unidad de crímenes contra la humanidad.

Las investigaciones fueron encomendadas a la Oficina Central de Lucha contra Crímenes de Lesa Humanidad (OCLCH) y se abrió la investigación “de tortura en el sentido de la Convención de Nueva York” del 10 de diciembre de 1984, dijo esta fuente, por supuestos hechos “entre el 1 de octubre y el 7 de octubre de 2025”.

A principios de junio se abrió otra investigación preliminar por torturas y crímenes de guerra, a raíz de un informe del Quai d’Orsay sobre la forma en que los franceses de otros países “flotilla por Gaza” había sido tramitado, en mayo de 2026, por Israel.

Describe los días que pasó detenida, con privaciones “comida, agua, cuidado”o incluso “fotos” del ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023 con “música permanente durante todo el encarcelamiento frente a nuestras celdas” y uno “gran pancarta” con “Gaza arrasada”.

El funcionario electo rebelde afirma haber ido a presentar una denuncia el “el mismo día” de su regreso a Francia con “huellas por todo nuestro cuerpo”. Marie Mesmeur dice que intentó ” proteger “ uno de sus compañeros de prisión y tiene “recibió varios golpes” quien no era el “Normalmente no está previsto”. “Tuve 10 días de ITT (incapacidad total para el trabajo, nota del editor) por una costilla rota y hematomas, hematomas” notablemente, “debido a las acciones de los guardias israelíes”describe.

En mayo de 2026, un “flotilla por Gaza” También fue interceptado por las autoridades israelíes y se multiplicaron las condenas internacionales por el trato reservado, en el mar y luego en tierra, a los 430 activistas de varios países de esta flotilla con vocación humanitaria, destinada a romper el bloqueo de Gaza.

Las autoridades militares y penitenciarias israelíes han rechazado las acusaciones. Italia abrió una investigación similar a la de la fiscalía antiterrorista en Francia, mientras que Australia anunció una investigación independiente.

En Francia, los demandantes piden a los tribunales que investiguen a los autores de esta violencia, ascendiendo en la cadena de responsabilidad: se cita en particular al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, o a su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Marie Mesmeur, cuyo movimiento LFI ha hecho de la cuestión palestina una de sus principales luchas, quisiera señalar que “el objetivo principal”especialmente de “Gobierno francés”debe ser“actuar contra el genocidio en curso en Palestina”. Una calificación rechazada por las autoridades israelíes.