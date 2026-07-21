El alcalde de Alès, Christophe Rivenq, expulsado de su casa tras las amenazas de la mafia DZ

Primero dos balas de 9 mm y etiquetas en su casa, luego una exfiltración en mitad de la noche: el alcalde de LR de Alès, Christophe Rivenq, fue blanco el martes 21 de julio de nuevas amenazas atribuidas al grupo criminal DZ Mafia, que amplió su control sobre la subprefectura de Gard.

Bajo protección policial desde el viernes tras una intimidación inicial, el funcionario electo de 60 años fue sacado de su casa el lunes por la tarde tras la aparición de una nueva amenaza, según una fuente cercana al asunto, confirmando las informaciones de “Parisien”. Esta nueva amenaza estaba relacionada con la posible presencia de un coche bomba, cuya existencia no está confirmada por el momento.

El alcalde recibió el jueves dos balas de calibre 9 mm en un sobre firmado por el grupo criminal marsellés DZ Mafia, y en las paredes de la valla de su casa había etiquetas amenazadoras escritas. El fiscal de Alès había aclarado a la prensa que las inscripciones eran “firmado “DZ NG”, por lo tanto DZ Mafia nueva generación” Y “CVN para las Cevenas”.

La Fiscalía Nacional contra el Crimen Organizado anunció que había iniciado la investigación sobre todas estas amenazas. Denuncia ministro del Interior, Laurent Nuñez “un acto de intimidación” y prometido “toda la luz”.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, indicó el lunes “Tomarse muy en serio las amenazas dirigidas al funcionario electo”juzgando “muy probable” que en realidad provienen de la mafia DZ. “Alès es una zona muy codiciada” por este grupo criminal que controla el tráfico de drogas en Marsella, añadió el ministro a France Inter.

Precisó que se había puesto en marcha protección para el alcalde, en particular mediante un botón de alerta que le permitía avisar a las fuerzas de seguridad en caso necesario.

“Alès no está muy lejos de Marsella, cuando los traficantes han agotado Aix, luego Aviñón, ahora atacan a Nîmes, luego a Alès y luego estarán los pequeños pueblos. La justicia y la policía no tienen recursos suficientes”.se lamentó.

Christophe Rivenq ha recibido el apoyo de numerosos cargos electos en toda Francia. “A los electos que resisten, a los electos que piden recursos, a los electos que están amenazados, los apoyamos”declaró Arthur Delaporte, portavoz del grupo socialista en la Asamblea.

“Lo que vive hoy el alcalde de Alès Christophe Rivenq debe concienciar a todos sobre la extrema gravedad de la situación”escribió Marine Le Pen en X.

Para el presidente de la asociación de alcaldes de Francia, David Lisnard, “la lucha contra el narcotráfico es una prioridad absoluta”. “Nuestro país está ahí: una mafia omnipresente, alcaldes en primera línea, incluso en peligro extremo”se lamentó.

El 3 de junio, un joven de 18 años fue asesinado a tiros en el barrio de Prés-Saint-Jean, cerca del centro de la subprefectura.

Ya fue en este barrio donde, a mediados de enero, un hombre de 54 años fue asesinado a tiros y un treintañero resultó herido, cerca de un punto de venta.

Unos días antes, cuatro jóvenes que llegaron el mismo día desde Seine-Saint-Denis habían sido blanco de una ráfaga de armas automáticas en el mismo barrio. Uno de ellos, de 15 años, recibió un disparo en la pierna. En octubre de 2025, un joven alesiano de 22 años fue asesinado a tiros en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida a la entrada de la ciudad, en el marco de un ajuste de cuentas.