En Túnez, “el principal logro de Kaïs Saïed es la atomización de la vida pública”

La escena comienza a volverse recurrente. Una semana de ausencia de publicación en la página oficial de Facebook de la Presidencia de la República es suficiente para alimentar las especulaciones sobre el estado de salud de Kaïs Saïed. El silencio de los medios nacionales refuerza los rumores. Y cuando el diario italiano “Il Foglio” menciona la hospitalización del inquilino del palacio de Cartago, las redes sociales se vuelven locas. Lejos de ser anecdótica, esta secuencia cuenta cómo, en cinco años, Kaïs Saïed hizo moribunda la vida pública tunecina y vinculó íntimamente el destino del país al suyo propio.

Todo parte de un desmoronamiento metódico que comenzó el 25 de julio de 2021. Aprovechando la crisis sanitaria y un Parlamento desacreditado por ocho años de inestabilidad gubernamental –Túnez no había resuelto una crisis socioeconómica antes de la revolución–, Kaïs Saïed (elegido para la presidencia en 2019) declara el estado de excepción. A falta de un Tribunal Constitucional, que nunca se creó por falta de acuerdo entre los partidos, nada se interpone en su camino: congela y luego disuelve el Parlamento, gobierna mediante decretos-leyes, somete a supervisión o disuelve organismos reguladores independientes.

Luego atacó a la justicia disolviendo el Consejo Superior de la Magistratura electo y reemplazándolo por una estructura cuya levanta controla las citas. Para reforzar esta alineación, el ex profesor de derecho constitucional se otorga el poder de destituir a cualquier magistrado basándose en un simple informe policial y sin procedimiento contradictorio: 57 jueces son destituidos, algunos de ellos por haberse negado a arrestar a sus opositores. La justicia administrativa reintegra a 49; el ejecutivo no cumple, asestando así un golpe fatal a la independencia de la justicia.

Un referéndum boicoteado por la clase política (30% de participación) ratifica, en 2022, una Constitución hiperpresidencialista que fija en piedra “el poder de uno”, para usar el título de una obra colectiva dirigida por el politólogo Hamadi Redissi. Si la nueva Ley Fundamental recoge la mayoría de las garantías de derechos y libertades de la Constitución de 2014, el decreto-ley 2022-54, nunca discutido en el Parlamento y que supuestamente sancionaría la “noticias falsas”reduce drásticamente la libertad de expresión, considerada durante mucho tiempo “el único logro tangible de la revolución”. Desde entonces, opositores, periodistas y ciudadanos de a pie han sido perseguidos por delitos de opinión, mientras que los autores de noticias falsas dirigidas a opositores al régimen rara vez se preocupan: un hombre denunciado recientemente con impunidad por el asesinato del opositor Hamma Hammami. La regresión es mensurable: entre 2021 y 2026, Túnez pasó del 73mi en 137mi puesto en el ranking de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de prensa en el mundo.

El gobierno está innovando incluso en materia ideológica, al adoptar su propia teoría de la conspiración migratoria: en febrero de 2023, la presidencia acusa a los inmigrantes subsaharianos de querer “cambiar la composición del panorama demográfico” del país, retórica del “gran reemplazo” condenada por la Unión Africana pero que de ninguna manera impide a Bruselas pagar a Túnez para cerrar sus fronteras. Desde entonces, este discurso conspirativo ha infundido en gran medida el debate público, hasta el punto de convencer a algunos de los opositores del régimen.

Reelegido en octubre de 2024 tras destituir a sus rivales por vías judiciales y administrativas, incluso en contra del dictamen del Tribunal Administrativo, al que han renunciado. in extremis Disputa electoral – Saïed considera que su segundo mandato asegurará lo que queda de los contrapoderes. Personajes históricos de la oposición languidecen en prisión por “complot contra la seguridad del Estado”, “terrorismo” o “blanqueo de dinero”: desde el abogado y defensor de los derechos humanos Ayachi Hammami hasta el líder del partido Ennahda, Rached Ghannouchi, pasando por el presidente del Partido Desturiano Libre, Abir Moussi, casi todas las familias políticas tienen representantes tras las rejas. ONG como la Liga Tunecina de Derechos Humanos están bajo amenaza de disolución y la UGTT (Sindicato General de Trabajadores de Túnez, principal sindicato del país)alguna vez todopoderoso, ha perdido incluso su capacidad de negociar salarios.

Éste es el principal logro de Kaïs Saïed: la atomización de la vida pública. No se trata de una simple represión de las voces disidentes, clásica en los regímenes autoritarios: el ejecutivo atacó las estructuras intermedias que podían servir de interfaz entre el poder y el pueblo.

Los partidos políticos no han sido prohibidos, pero, entre la represión judicial y la marginación institucional (especialmente a través de la ley electoral), su papel se ha vuelto anecdótico. Las divisiones heredadas de la década posrevolucionaria siguen estructurando e impiden cualquier convergencia, incluso táctica, contra el poder. Otro efecto del acoso judicial que sufren: las estructuras partidistas se limitan a denunciar la represión y rara vez adoptan una posición sobre las cuestiones económicas y sociales. Mientras los cortes de agua y electricidad afectan a todo el territorio en plena ola de calor, los líderes de la oposición no han sabido ofrecer una alternativa.

La situación es similar para las ONG de derechos humanos: pueden operar, pero bajo la amenaza constante de procedimientos SLAPP. En cuanto a los medios dominantes, han recuperado la dócilidad: su contenido político ha desaparecido o ha acabado volviéndose inofensivo. El presidente evita en gran medida a la prensa y se dirige directamente a la población a través de su página de Facebook.

Este bloqueo se ve agravado por un vacío institucional continuo: cuatro años después de la entrada en vigor de la nueva Ley Fundamental, el Tribunal Constitucional que prevé aún no existe, aunque esta jurisdicción suprema tiene la prerrogativa de gestionar una posible vacante de poder. En estas condiciones, la esperanza de una transición pacífica o un retorno a la democracia sigue siendo particularmente escasa.

EXPRESO ORGÁNICO

Hatem Nafti Es investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios sobre el Mundo Árabe y Musulmán (Iremam), con sede en la Universidad de Aix-Marsella. Es autor de “Nuestro amigo Kaïs Saïed. Ensayo sobre la democracia tunecina” (Riveneuve, 2024).