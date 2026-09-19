Ofensiva relámpago de los hutíes, ataque con drones rusos a un tren, regreso triunfal de Céline Dion... Cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones para recordar del sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

La compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia emitió una alerta máxima el domingo después de una serie de ataques rusos contra ferrocarriles en todo el país. Un dron impactó en particular contra la locomotora de un tren que une Kiev con Varsovia con 206 pasajeros a bordo, a sólo dos kilómetros de la frontera polaca. Aunque el ataque no causó víctimas, Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de haber “deliberadamente” apuntó a este convoy civil. Varsovia dijo que estaba monitoreando la situación. “con la mayor seriedad”mientras que un segundo dron atacó cerca de un puesto fronterizo, reavivando las tensiones en las puertas de la OTAN.

Al tomar la ciudad de Mokha y luego bloquear el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb y la costa del Mar Rojo, los rebeldes hutíes proiraníes propinaron un importante revés a las fuerzas gubernamentales. Los hutíes se atribuyeron la responsabilidad de un ataque con misiles y drones contra una base militar en el sur de Arabia Saudita el domingo. Esta renovada violencia ya ha arrojado a más de 70.000 civiles a las carreteras y hacia Djibouti, lo que ha hecho temer a las autoridades locales y a las Naciones Unidas una gran catástrofe humanitaria.

Las dos figuras de la izquierda, declaradas candidatas a las elecciones presidenciales de 2027, subieron al podio el sábado durante el “Festival Huma” para mostrar sus ambiciones de cara a las elecciones. El líder de La France insoumise, líder de la izquierda en las encuestas, se dirigió a los trabajadores en un discurso centrado en la lucha de clases y la crítica al capitalismo, vendiendo la disciplina de su movimiento. En el proceso, el jefe del PCF, Fabien Roussel, celebró su primera reunión de candidatos, defendiendo en particular un programa de nacionalización para posicionarse a la izquierda de su rival rebelde.

Un tren que unía Rouen con Caen descarriló el viernes por la tarde cerca de Cléon (Sena Marítimo) con 186 pasajeros a bordo, dejando 44 heridos, entre ellos una joven de 18 años que resultó gravemente afectada. El accidente se produjo por la presencia sobre la vía de un trozo de carril de casi 300 kilos. Si el fiscal pidió cautela al indicar que ningún elemento prueba en este momento un acto malintencionado o un ataque, el ministro del Interior, Laurent Núñez, afirmó el domingo que“sin pistas” Los investigadores no lo descartaron.

La diva quebequense inició su serie de conciertos el sábado por la noche en el Plenitude Arena de Nanterre ante 30.000 espectadores. Abrumada por la emoción y llorando al inicio del espectáculo, la artista de 58 años interpretó 27 de sus mayores éxitos en francés e inglés durante dos horas y media. Un verdadero renacimiento en el escenario para la cantante, alejada de las salas de espectáculos por el síndrome de la persona rígida, y que lanzó ante su encantado público: “Aprendí a vivir con esta fragilidad (…) y decidí usarla como fuerza para vivir”.